Το delivery φέρνει και τα ψώνια της εβδομάδας - Υπεραγορές και καταστήματα στο κινητό

Σύμφωνα με την έκθεση της πλατφόρμας, το 48% των παραγγελιών από την κατηγορία των ειδών παντοπωλείου (grocery) το 2025 περιλάμβανε τουλάχιστον δέκα προϊόντα. Η αξία αυτών των παραγγελιών αυξήθηκε κατά 46% μέσα σε έναν χρόνο. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η χρήση των εφαρμογών επεκτείνεται από τις συμπληρωματικές αγορές προς την προμήθεια περισσότερων ειδών για τις ανάγκες της εβδομάδας.

Η εξέλιξη έχει σημασία για το λιανεμπόριο, καθώς διευρύνει τα κανάλια μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν καταναλωτές. Παράλληλα, η παράδοση στο σπίτι περιορίζει την ανάγκη μεταφοράς βαριών προϊόντων και επιτρέπει στους πελάτες να προγραμματίζουν την παραλαβή τους, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση συνδυάζει δεδομένα της πλατφόρμας με ανεξάρτητες ευρωπαϊκές έρευνες για το λιανεμπόριο, αντλώντας παράλληλα στοιχεία από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Τριπλασιασμός των non-food πωλήσεων

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα. Το μερίδιο των κατηγοριών εκτός τροφίμων (non-food) στις λιανικές πωλήσεις μέσω Wolt υπερτριπλασιάστηκε από το 2022 έως το 2025. Μεταξύ των κατηγοριών που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2025 περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά είδη, τα προϊόντα για κατοικίδια και τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς.

Η εικόνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Wolt, το 73% των καταναλωτών πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές το 2024, ενώ οι διαδικτυακές δαπάνες στην Ευρώπη ανήλθαν σε 842 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7%.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά και τις δραστηριότητες της πλατφόρμας και δεν αποτελούν αυτοτελή μέτρηση της κυπριακής αγοράς.

Οι περίοδοι αιχμής και οι ευκαιρίες για τα καταστήματα

Η έκθεση καταγράφει, επίσης, σημαντικές διακυμάνσεις στις πωλήσεις κατά τις εμπορικές περιόδους αυξημένης ζήτησης. Οι εβδομαδιαίες πωλήσεις λιανικών προϊόντων μέσω Wolt εμφανίζονται κατά 22% έως 39% υψηλότερες από μια τυπική εβδομάδα. Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι πωλήσεις ανθοπωλείων φθάνουν έως και 32 φορές τα συνήθη επίπεδα, ενώ κατά τη Black Friday οι πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών αυξάνονται κατά 440%. Τα Χριστούγεννα, οι πωλήσεις παιχνιδιών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών καταγράφουν αύξηση 133%.

Στο επιχειρηματικό σκέλος, περισσότερα από 40.000 καταστήματα λιανικής συνεργάζονται με τη Wolt διεθνώς, αριθμός αυξημένος κατά 43% σε ετήσια βάση. Οι τοπικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 57% των συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Η εταιρεία αναφέρει, ακόμη, ότι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια καταναλωτές πραγματοποιούν κάθε μήνα αγορές λιανικής μέσω της πλατφόρμας, ενώ έξι στους δέκα επιστρέφουν για νέα παραγγελία τον επόμενο μήνα.

Ο αντιπρόεδρος του τμήματος New Verticals της Wolt, Πάνος Καρούζος, υποστηρίζει ότι η διεύρυνση των αγορών πέρα από το φαγητό δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να διαθέτουν προϊόντα στο διαδίκτυο και να αξιοποιούν το δίκτυο διανομής τ