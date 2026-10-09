Κεραυνός: «Σοβαρότατη ανάγκη» για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε σε μια οικονομική διακυβέρνηση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό που αυξάνεται ραγδαία αυτή την περίοδο. Αναμένω ότι θα υπάρξει πρόσθετη συζήτηση και θα εξευρεθεί μια λύση», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «οι δαπάνες, οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται με βάση τον πληθωρισμό», καθώς «οι πολεμικές συγκρούσεις κλιμακώνονται και η ενεργειακή κρίση έφτασε στο αποκορύφωμά της, απειλώντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας, για να μην πω πλέον και τη δημοκρατία».

Αναφερόμενος στα δημοσιονομικά, αναγνώρισε ότι υπάρχουν χώρες με διαφορετική αντίληψη για το ζήτημα, οι οποίες, ωστόσο, έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη διαρθρωτικού προβλήματος στην ενεργειακή κρίση. «Δεν θα διαφωνήσω. Θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ακριβώς το διαρθρωτικό, τις ρίζες αυτού του προβλήματος. Πέρα από την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, θα πρέπει να διατεθούν χρήματα και για την αναγκαία υποδομή, ώστε το ενεργειακό ζήτημα να αντιμετωπιστεί μόνιμα και στο μέλλον», είπε.

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στο πνεύμα των επιστολών που απέστειλαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Το πνεύμα αυτών των επιστολών κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς το στηρίζουμε», ανέφερε.

Για το ελληνικό αίτημα, που κατατέθηκε τον Αύγουστο, για μεγαλύτερη ευελιξία πέραν των αμυντικών δαπανών, ο Υπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για πρόταση που μπορεί να διευκολύνει άμεσα ορισμένες χώρες. Ωστόσο, σημείωσε ότι «συνολικά φαίνεται ότι αυτή η κίνηση δεν είναι αρκετή από μόνη της» και ότι χρειάζονται ευρύτερες σκέψεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το ενδεχόμενο αυξημένης πλειοψηφίας στο μελλοντικό μοντέλο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), στο πλαίσιο της ενιαίας εποπτείας της αγοράς, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι η Ιρλανδική Προεδρία έχει καταθέσει καλή πρόταση, βασισμένη στην πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας. «Στηρίζουμε αυτή την πρόταση, η οποία είναι αποτέλεσμα συνδιαλλαγής και βοηθά να φτάσουμε σε λύση», είπε.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε καλή τη συζήτηση στο δείπνο μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup την Πέμπτη. Ανέφερε, ωστόσο, ότι παραμένουν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει κατάληξη την Παρασκευή.

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις, σημείωσε ότι περιλαμβάνονται στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας και ότι η πλειοψηφία αποδέχθηκε αυτή τη διευθέτηση. «Επομένως, το σοβαρότερο θέμα που παραμένει είναι η διακυβέρνηση της ESMA», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ