Αύξηση 1,1% κατέγραψε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές σημείωσε ετήσια άνοδο 4,9%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.
Αύξηση 1,1% στην κατασκευαστική παραγωγή το β΄ τρίμηνο
Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές έφτασε τις 130,28 μονάδες, ενώ ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού αυξήθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.
Ο Δείκτης Παραγωγής ανήλθε στις 130,28 μονάδες, με έτος βάσης το 2021 (100 μονάδες).
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού διαμορφώθηκε στις 132,48 μονάδες, αυξημένος κατά 2,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026 και κατά 4,9% σε ετήσια βάση.
Για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αυξήθηκε κατά 1,4% και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές κατά 4,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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