Αύξηση 1,1% στην κατασκευαστική παραγωγή το β΄ τρίμηνο

Ο Δείκτης Παραγωγής ανήλθε στις 130,28 μονάδες, με έτος βάσης το 2021 (100 μονάδες).

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού διαμορφώθηκε στις 132,48 μονάδες, αυξημένος κατά 2,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026 και κατά 4,9% σε ετήσια βάση.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αυξήθηκε κατά 1,4% και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές κατά 4,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ