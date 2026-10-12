Δωρεάν εργαστήρια χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης για γυναίκες- «Τα χρήματά σου. Η δύναμή σου»

Σε ποιες απευθύνονται

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος ή επιπέδου γνώσεων, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους στη διαχείριση των προσωπικών τους χρηματοοικονομικών.

Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα. Αρκεί η διάθεση για μάθηση και η επιθυμία για καλύτερο έλεγχο και προγραμματισμό των χρηματοοικονομικών τους.

Στόχος η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η ΚΕΧΑΠ επιδιώκει να προσφέρει στις γυναίκες πρακτικές γνώσεις και χρήσιμα εργαλεία ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το μέλλον τους και να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική τους ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία συμβάλλει στις προσπάθειες για μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων σε σχέση με θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Γιατί κάθε γυναίκα αξίζει να αισθάνεται σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τις αποφάσεις που αφορούν τα χρήματά της.

Τι θα μάθουν οι συμμετέχουσες

Μέσα από τέσσερις διαδραστικές θεματικές ενότητες, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη χρηματοοικονομική τους ευημερία, όπως:

κατάρτιση και διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού,

αποταμίευση και επενδύσεις,

υπεύθυνος δανεισμός και διαχείριση χρέους,

έγκαιρος σχεδιασμός για μια χρηματοοικονομικά ασφαλή και άνετη συνταξιοδότηση.

Πρακτικά εργαστήρια με εφαρμογή στην καθημερινότητα

Τα εργαστήρια έχουν πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα, και βασίζονται σε πραγματικά παραδείγματα και καθημερινά σενάρια, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες να μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα όσα μάθουν στη δική τους καθημερινότητα.

Από γυναίκες για γυναίκες

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν από γυναίκες εκπαιδεύτριες, σε ένα φιλικό, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μάθηση χωρίς άγχος ή κριτική.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε όσα εργαστήρια επιθυμούν. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2026 μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για την Κύπρια Γυναίκα – Fill out form