Οι δύο άνδρες υπογράμμισαν τη χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και των δημόσιων οικονομικών, καθώς και τα υψηλά ποσοστά απορρόφησης στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και στα ταμεία πολιτικής συνοχής.

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε ικανοποίηση για το θετικό πρόσημο της έκθεσης, σημειώνοντας ότι από τον έλεγχο «δεν προέκυψε κανένα εύρημα σε βάρος της χώρας μας». Όπως ανέφερε, η έκθεση αναγνωρίζει «ότι το ΣΑΑ συνέβαλε στην πρόοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων με ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου και για τις επιχειρήσεις μας».

Για την πορεία υλοποίησης του ΣΑΑ, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί 221 ορόσημα, τα επενδυτικά μέτρα υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους και η απορρόφηση έφτασε το 97,3%. Εξήγησε ότι το ποσοστό δεν ανήλθε στο 100% επειδή η κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιβάλει τους λεγόμενους πράσινους φόρους στα καύσιμα, σε περίοδο παγκόσμιας και κυρίως ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης. Όπως είπε, δεν υπήρχε λογική «να φορτώσουμε τους πολίτες μας με πρόσθετους φόρους».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής, ο κ. Κεραυνός είπε ότι η Κύπρος πέτυχε πλήρη απορρόφηση κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Στην τρέχουσα περίοδο, μέσω του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», αξιοποιούνται €1 δισ., με συνολικές δημόσιες επενδύσεις €1,5 δισ. Οι αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφτασαν τα €520 εκατ. και, σύμφωνα με τον Υπουργό, υπερκαλύπτουν ήδη τον στόχο του 2020-2026.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων συνδέεται με τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η επίδοση αυτή επιτρέπει στην Κύπρο να προσέλθει με αξιοπιστία στη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ. «Στόχος μας παραμένει να μη χαθεί ούτε ένα σεντ», είπε, ευχαριστώντας τον κ. Χριστοφόρου για τη συνεργασία.

Ο κ. Χριστοφόρου συνεχάρη τον Υπουργό Οικονομικών και την κυβέρνηση για τα θετικά, όπως τα χαρακτήρισε, οικονομικά αποτελέσματα και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. «Όταν η Κύπρος μας κερδίζει, κερδίζουν πρωτίστως οι Κύπριοι πολίτες, κερδίζει η οικονομία, κερδίζει και η κοινωνία μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφόρου, η Κύπρος αξιοποίησε πλήρως το προηγούμενο ΠΔΠ, ύψους €917 εκατ. Στο τρέχον ΠΔΠ βρίσκεται στις υψηλές θέσεις απορρόφησης, με €520 εκατ. μέχρι σήμερα, ποσό που αντιστοιχεί στο 37% του συνόλου.

Το μέλος του ΕΕΣ ευχαρίστησε τον κ. Κεραυνό «για τη στήριξη και για την ενίσχυση του ρόλου μας και για το ότι ουσιαστικά ακολουθείτε και εφαρμόζετε τις πρακτικές και τους κανόνες του ΕΕΣ, με αποτέλεσμα η Κύπρος (…) να είναι χωρίς ουσιαστικά επιβαρυντικό εύρημα».

Είπε επίσης ότι βασικός πυλώνας της αποστολής του ΕΕΣ είναι η διαφύλαξη της προστιθέμενης αξίας που αποκομίζουν οι πολίτες από τα έργα και τις δράσεις της ΕΕ. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων ενισχύει την ευρωστία της κυπριακής οικονομίας και την ευημερία των Κυπρίων πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ