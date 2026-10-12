Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετείχε με πληροφοριακό περίπτερο στην ANUGA Select India 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις B2B τροφίμων και ποτών στην Ινδία. Η συμμετοχή έγινε μέσω του Εμπορικού Κέντρου της Κύπρου στο Νέο Δελχί.
Κυπριακά προϊόντα και χαλλούμι στην ANUGA Select India 2026
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετείχε με πληροφοριακό περίπτερο στην έκθεση τροφίμων και ποτών στη Μουμπάι, προβάλλοντας κυπριακά προϊόντα και δημιουργώντας επαφές με την ινδική αγορά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2026, στο Bombay Exhibition Centre στη Μουμπάι.
Στο περίπτερο παρουσιάστηκαν κυπριακά προϊόντα διατροφής και ποτών, ενώ δημιουργήθηκαν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με την ινδική επιχειρηματική αγορά. Επαγγελματίες, εισαγωγείς, διανομείς, λιανέμποροι και εκπρόσωποι της φιλοξενίας και της εστίασης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους, με επίκεντρο το χαλλούμι.
Το Χαλλούμι ΠΟΠ προβλήθηκε μέσα από γευσιγνωσίες και γαστρονομικές παρασκευές στον χώρο της έκθεσης. Το Υπουργείο αναφέρει ότι οι επισκέπτες ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα θετικά στη ζωντανή κουζίνα του κυπριακού περιπτέρου, όπου το χαλλούμι παρουσιάστηκε μέσα από σύγχρονες και εύκολα προσβάσιμες γαστρονομικές προτάσεις.
Η παρουσία της Κύπρου ενισχύθηκε και μέσω του περιπτέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το χαλλούμι συμπεριλήφθηκε στις δράσεις γευσιγνωσίας και γαστρονομικής παρουσίασης.
Ξεχωριστή θέση είχε το Halloumi Masterclass, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου και το περίπτερο της ΕΕ, με τη συμμετοχή του γνωστού σεφ Altamsh Patel. Η δράση ανέδειξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την παράδοση, την ποιότητα και τη γαστρονομική ευελιξία του κυπριακού προϊόντος.
Η συμμετοχή στην έκθεση εντάσσεται στις προσπάθειες του Υπουργείου για ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και διεύρυνση των εξαγωγικών τους προοπτικών. Το Υπουργείο σημειώνει ότι οι επαφές με Ινδούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου δημιούργησαν νέες ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικών συνεργασιών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων Κύπρου και Ινδίας.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η Κύπρος συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, προβάλλοντας την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τον μεσογειακό χαρακτήρα των προϊόντων της και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τις κυπριακές επιχειρήσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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