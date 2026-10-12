Σημαντική αύξηση 11% σημειώνουν το οκτάμηνο του 2026 οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών με ηπιότερη άνοδο στις εξαγωγές ύψους 5%, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία με το εμπορικό έλλειμμα να αυξάνεται στα €6,3 δισ.
Στα €6,3 δισ. αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα, +15% οι εισαγωγές τον Αύγουστο και +18% οι εξαγωγές
Σημαντική αύξηση 11% σημειώνουν το οκτάμηνο του 2026 οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών με ηπιότερη άνοδο στις εξαγωγές ύψους 5%, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία με το εμπορικό έλλειμμα να αυξάνεται στα €6,3 δισ.
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 ανήλθαν στα €10,26 δισ. σε σύγκριση με €9,25 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώνοντας αύξηση 10,9%.
Όσον αφορά τις συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 ανήλθαν στα €3,95 δισ. σε σύγκριση με €3,76 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,0%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €6,3 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 σε σύγκριση με €5,48 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Αύγουστος
Όσον αφορά τον Αύγουστο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στο €1,3 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 14,9%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €569,2 εκατ. και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες σε €754,9 εκατ. σε σύγκριση με €630,6 εκατ. και €521,5 εκατ. αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2025. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €1,1 εκατ. έναντι €55,0 εκατ. τον Αύγουστο του 2025.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν στα €643,5 εκατ. σε σύγκριση με €545,9 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €106,8 εκατ. και οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες σε €536,7 εκατ., σε σύγκριση με €76,0 εκατ. και €469,9 εκατ. αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2025. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €20,8 εκατ. έναντι €54,3 εκατ. τον Αύγουστο 2025.
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