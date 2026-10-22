Αυξημένα οδοιπορικά λόγω καυσίμων διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ενημερώνει η συντεχνία, το ύψος του επιδόματος οδοιπορικών αναθεωρείται ανά τριετία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, που περιλαμβάνονται στη σχετική φόρμουλα υπολογισμού. Προβλέπεται επίσης, ότι, σε περίπτωση μεταβολής της τιμής των καυσίμων σε ποσοστό πέραν του 5% ή και επαναλαμβανομένων αυξομειώσεων, κατά τη διάρκεια του έτους, το επίδομα των οδοιπορικών δύναται να αναθεωρείται και ενδιάμεσα, με βάση αποκλειστικά τη μεταβολή της τιμής των καυσίμων.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΠΑΣΥΔΥ, αφουγκραζόμενη τις διαμαρτυρίες των μελών της, τα οποία χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα προς εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημόσιας Υπηρεσίας, έχει αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου κίνησης υπερβαίνει το όριο του 5% που προ βλέπεται στη σχετική απόφαση της ΜΕΠ» και ως εκ τούτου δικαιολογείται η αναθεώρηση των ύψους των οδοιπορικών.

Η αποζημίωση για τα οδοιπορικά καλύπτει όλα τα τροχοφόρα, δίκυκλα και οχήματα, περιλαμβανομένων και των υβριδικών και των ηλεκτρικών.