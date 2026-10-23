Αιματηρή επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία: Επτά νεκροί και 34 τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, τον οποίο ανακοίνωσαν οι ιορδανικές αρχές το βράδυ της Παρασκευής, η επίθεση σημειώθηκε στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αμμάν.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka, δύο ένοπλοι φέρονται να αποβιβάστηκαν από όχημα και να άρχισαν να πυροβολούν εναντίον όσων συμμετείχαν στην κηδεία.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου πέντε λεπτά, ενώ την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν εντός και εκτός της εκκλησίας περίπου 150 έως 200 άνθρωποι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετά από τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 50 και 70 ετών.

«Θα χτυπήσουμε με σιδερένια πυγμή», προειδοποιεί ο βασιλιάς Αμπντάλα

Την έντονη αντίδραση του βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, προκάλεσε η αιματηρή επίθεση, την οποία χαρακτήρισε τρομοκρατική, προειδοποιώντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες συνέπειες.

Ο Ιορδανός μονάρχης υπογράμμισε ότι όσοι πιστεύουν πως μπορούν να διχάσουν την κοινωνία της χώρας μέσω της βίας δεν πρόκειται να επιτύχουν τον στόχο τους.

«Θα χτυπήσουμε με σιδερένια πυγμή όσους τολμήσουν να απειλήσουν το έθνος μας», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Οι ιορδανικές αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών της Ιορδανίας, Μαζέν αλ Φαράγια, και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, Ομπαϊντάλα αλ Μαάιτα, παρουσίασαν τα νεότερα στοιχεία για την επίθεση.

Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, τονίζοντας ότι η βία και ο εξτρεμισμός δεν πρόκειται να κάμψουν την αποφασιστικότητα της ιορδανικής κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαιωμένη ανάληψη ευθύνης, ενώ τα ακριβή κίνητρα των δραστών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο στόχαστρο η χριστιανική κοινότητα

Η επίθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε σε περιοχή της Ιορδανίας όπου ζει σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στον πληθυσμό της χώρας, η οποία αριθμεί περίπου 11,5 εκατομμύρια κατοίκους.

Η επαρχία Καράκ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας και τον Δεκέμβριο του 2016, όταν ένοπλη επίθεση είχε στοιχίσει τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων επτά αστυνομικοί.

Η νέα αιματηρή επίθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας των θρησκευτικών κοινοτήτων στην περιοχή, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών και των κινήτρων της επίθεσης.