Η αξία των επίσημων στατιστικών για την οικονομία

Υπουργείο Οικονομικών, Στατιστική Υπηρεσία, Δημοσιονομικό Συμβούλιο και Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία υπογράμμισαν ότι η αξιόπιστη ανάλυση δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό πολιτικών και την κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι η άσκηση υπεύθυνης και αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής προϋποθέτει αξιόπιστα δεδομένα, ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση και, κυρίως, ορθή ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων.

«Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πώς μεταβάλλονται οι οικονομικοί δείκτες. Πρέπει να κατανοούμε γιατί μεταβάλλονται, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξή τους και ποιο είναι το αποτύπωμά τους στην οικονομία και την κοινωνία», τόνισε.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, σημείωσε ακόμα ότι «είναι σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε τις προσωρινές μεταβολές από τις διαρθρωτικές τάσεις, τις συγκυριακές δημοσιονομικές βελτιώσεις από εκείνες που έχουν μόνιμο χαρακτήρα και τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους από τις μακροχρόνιες προκλήσεις».

Ο σχεδιασμός του κρατικού προϋπολογισμού, η ιεράρχηση των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων, η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προοπτικών και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και αξιόπιστη ανάλυση, τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η υπεύθυνη οικονομική διακυβέρνηση απαιτεί να παρακολουθούμε συστηματικά την εφαρμογή των πολιτικών, να αξιολογούμε τα αποτελέσματά τους και να έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε έγκαιρα όταν οι συνθήκες ή τα δεδομένα διαφοροποιούνται».

«Η πραγματική αξία της στατιστικής πληροφόρησης δεν βρίσκεται μόνο στην ακρίβεια των αριθμών, αλλά στην ικανότητά μας να τους ερμηνεύουμε ορθά και να τους αξιοποιούμε προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας», υπογράμμισε.

Επένδυση στο μέλλον

Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Ανδρέας Χαραλάμπους εξέφρασε τη θέση ότι η επένδυση στη στατιστική είναι επένδυση στο μέλλον, υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα της ορθής και έγκαιρης στατιστικής αποτύπωσης των δημοσιονομικών επιπτώσεων των κυβερνητικών αποφάσεων και εξαγγελιών.

Η εφαρμογή σύγχρονων στατιστικών μεθόδων, σημείωσε, επιτρέπει την πληρέστερη και πιο έγκαιρη αποτύπωση των συνεπειών των αποφάσεων, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν η Ελλάδα, όταν αποφάσεις με μακροχρόνιες δημοσιονομικές επιπτώσεις αποτυπώνονταν με βάση τη βραχυχρόνια επίδρασή τους. Η οικονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία αξιόπιστων στατιστικών για έγκαιρη λήψη αποφάσεων, τόνισε.

Ο κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ορθής καταγραφής των συναλλαγών που αφορούν δημόσια περιουσιακά στοιχεία.

Η διαδικασία διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής, σημείωσε, πρέπει να αρχίζει από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, να συνεχίζεται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων και να ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Ειδικά για την Κύπρο, ως μια μικρή και ανοικτή οικονομία, υπέδειξε, η διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ποιότητα των δεδομένων, τη μεθοδολογία ανάλυσής τους και την εμπιστοσύνη στα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι νέες προκλήσεις, όπως η πράσινη μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες στατιστικής παρακολούθησης.

Στατιστική Υπηρεσία: Σωστή αποτύπωση

Στον χαιρετισμό του, ο διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας Σταύρος Καραγιώργης υπογράμμισε ότι οι επίσημες στατιστικές πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ολόκληρου του κύκλου της δημόσιας πολιτικής και όχι απλώς μια πηγή πληροφόρησης κατά τη λήψη αποφάσεων.

Κάθε σημαντική πολιτική παρέμβαση, τόνισε, πρέπει να ξεκινά από μια σαφή αποτύπωση του προβλήματος που επιδιώκει να αντιμετωπίσει, να διαθέτει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους και να συνοδεύεται από κατάλληλους δείκτες παρακολούθησης.

«Η αξιολόγηση δεν μπορεί να αρχίζει εκ των υστέρων, όταν μια πολιτική έχει ήδη εφαρμοστεί. Πρέπει να αποτελεί μέρος του αρχικού σχεδιασμού της», σημείωσε.

«Η παραγωγή αξιόπιστων, ποιοτικών και συγκρίσιμων στατιστικών αποτελεί αναμφίβολα ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο. Θα τολμούσα, ωστόσο, να πω ότι ίσως το δυσκολότερο μέρος της αποστολής μας αρχίζει εκεί που ολοκληρώνεται η παραγωγή τους», τόνισε στον χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε ο πρώτος λειτουργός Στατιστικής Παντελής Πρωτοπαπάς. «Είναι η μετατροπή της στατιστικής πληροφορίας σε ουσιαστική γνώση. Η ορθή ερμηνεία των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, η κατανόηση των αιτίων και των επιπτώσεών τους και η διασύνδεσή τους με τις πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται».

Ακολούθως, κατά την εφαρμογή των πολιτικών, σημείωσε, η συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πρέπει να επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων και την τεκμηρίωση ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων.

«Δεν αρκεί να γνωρίζουμε ποιες αποφάσεις λήφθηκαν ή πόσοι δημόσιοι πόροι διατέθηκαν. Πρέπει να μπορούμε να αξιολογούμε τι πραγματικά επιτεύχθηκε, ποιοι ωφελήθηκαν και κατά πόσο τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στους αρχικούς στόχους», ανέφερε ακόμα.

Η Κεντρική

Τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι επίσημες στατιστικές στην κατανόηση της οικονομίας και της κοινωνίας μας αποσκοπεί να αναδείξει η Ευρωπαϊκή Ημέρα Στατιστικής, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου, επεσήμανε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ταυτόχρονα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, οι στατιστικές παρέχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της πολυπλοκότητας του κόσμου γύρω μας.