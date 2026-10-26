Ανατροπή στην αγορά αυτοκινήτου: Τα ηλεκτρικά προσπέρασαν τα βενζινοκίνητα στην ΕΕ

Σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αφού η ηλεκτροκίνηση μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης. Τα υβριδικά και τα plug in υβριδικά μοντέλα κατατάχθηκαν ως η πιο δημοφιλής επιλογή των Ευρωπαίων καταναλωτών. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 , τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν μερίδιο αγοράς 22,7% στην αγορά της ΕΕ, σε σχέση με το 16,1% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 , ταξινομήθηκαν 1.931.465 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καταλαμβάνοντας το 22,7% της αγοράς της ΕΕ και καθιερώνοντάς τα ως τη δεύτερη πιο δημοφιλή επιλογή κινητήρα από την αρχή του έτους. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 64% όλων των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη. Στην Γαλλία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν αύξηση 79,1%, στη Γερμανία 58,1% και στη Δανία 40,3%. Το Βέλγιο σημείωσε επίσης κατέγραψε αύξηση 15,7%.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026 για την περίοδο από την έναρξη ισχύος έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 3.090.530 μονάδες. Σε αυτή την εικόνα βοήθησαν η Ιταλία (+20,8%) και η Ισπανία (+20,5%), ενώ η Γερμανία σημείωσε αύξηση κατά 4,9% και η Γαλλία 0,6%. Συνολικά, τα υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 36,3% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Από την άλλη οι ταξινομήσεις των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισαν να μειώνονται, καταγράφοντας πτώση 19,1%, με σημαντικές μειώσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, με τον όγκο πωλήσεων να μειώνεται κατά 36,1%, ενώ άλλες βασικές αγορές κατέγραψαν επίσης διψήφιες απώλειες: Γερμανία (-22,7%), Ισπανία (-19%) και Ιταλία (-16,4%). Με 1.802.078 νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τους τελευταίους εννέα μήνες , το μερίδιο αγοράς της βενζίνης μειώθηκε στο 21,2% από 27,7% πέρυσι. Επιπλέον, η αγορά των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της τάση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 19,5% και να αντιπροσωπεύουν το 7,1% των νέων ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από το 9,3% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ