ΔΗΣΥ: Αποδεκτή αναμένεται να γίνει η παραίτηση Χάρη Γεωργιάδη από την Αννίτα Δημητρίου - Προτεραιότητα η ενότητα της παράταξης, διαμηνύει η Πινδάρου

Η εξέλιξη έρχεται μετά και την επιστολή που απέστειλε σήμερα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών στην πρόεδρο του κόμματος, γνωστοποιώντας την απόφασή του να μη συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, σε περίπτωση που τελικά το χρίσμα εξασφαλίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Η κίνηση του Χάρη Γεωργιάδη προκάλεσε νέα δεδομένα αλλά και αναστάτωση στην Πινδάρου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΔΗΣΥ έχει ήδη εισέλθει στη διαδικασία επιλογής του προεδρικού του υποψηφίου, με τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη να έχουν καταθέσει επίσημα τις υποψηφιότητές τους.

Προτεραιότητα η ενότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η Αννίτα Δημητρίου θεωρεί ύψιστης σημασίας τη διαφύλαξη της ενότητας της παράταξης και επιδιώκει να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι, ώστε η εσωκομματική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά, χωρίς περαιτέρω όξυνση των αντιπαραθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόθεσή της να αποδεχθεί την παραίτηση που έθεσε στη διάθεσή της ο Χάρης Γεωργιάδης. Η σχετική απόφαση, σύμφωνα με την πληροφόρηση του «Π», αναμένεται, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

Η παραίτηση αφορά την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», στην οποία ο κ. Γεωργιάδης είχε επαναδιοριστεί τον περασμένο Ιούλιο από την ίδια την πρόεδρο του κόμματος. Στην επιστολή του, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι η διαφοροποίησή του δεν συνιστά αποχώρηση ή αποστασιοποίηση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Παράλληλα, έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της κ. Δημητρίου, προκειμένου, όπως εξήγησε, να τη διευκολύνει στους χειρισμούς που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίους.

Το βλέμμα στην 28η Νοεμβρίου

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ καλείται πλέον να διαχειριστεί τις εσωκομματικές διαφοροποιήσεις ενόψει της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης της 28ης Νοεμβρίου, κατά την οποία τα μέλη της παράταξης θα επιλέξουν τον υποψήφιό τους για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Για την Αννίτα Δημητρίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητούμενο παραμένει η διαδικασία να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πολιτικής ομαλότητας, με σεβασμό στις καταστατικές πρόνοιες και χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω το εσωκομματικό κλίμα.