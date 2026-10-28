Υπουργικό: Αναθεωρείται το πλαίσιο εγγραφής εταιρειών ξένων συμφερόντων

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε ότι η απόφαση ενισχύει τον έλεγχο συμμόρφωσης και τη λογοδοσία, με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων με ουσιαστική παρουσία και προστιθέμενη αξία για την Κύπρο. Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου, σημείωσε, βρίσκεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την προέλευση του κεφαλαίου τους.

Το Μητρώο μετονομάζεται σε «Μητρώο Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων». Παράλληλα, προβλέπεται συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης και έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις.

Οι έλεγχοι για την αναλογία απασχόλησης 70%-30% θα διενεργούνται επτά χρόνια μετά την εγγραφή. Θεσπίζεται επίσης σαφής μηχανισμός διαγραφής εταιρειών που δεν εκπληρώνουν τις καθορισμένες υποχρεώσεις τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα είναι υποχρεωτική η υποβολή ετήσιας έκθεσης απασχόλησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, το πλαίσιο στηρίζει επιχειρήσεις με ουσιαστική παρουσία, αναπτυξιακή προοπτική και πραγματική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία, μέσω σαφών διαδικασιών, εποπτείας και εφαρμογής των υποχρεώσεων. Αποσαφηνίζονται, παράλληλα, οι προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής όταν οι τελικοί δικαιούχοι αποκτούν κυπριακή ή άλλη ευρωπαϊκή υπηκοότητα.

Η απόφαση εντάσσεται στην ευρύτερη αναθεώρηση της Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου 2026. Χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο διαβούλευσης με την επιχειρηματική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς. Η διαβούλευση θα συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου με δεύτερο εργαστήριο, κατέληξε ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ