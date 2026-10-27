Με άνοδο 0,160% έκλεισε στις 27 Οκτωβρίου 2026 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στις 304,490 μονάδες. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε €183.680,91.
Άνοδος 0,160% για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 304,490 μονάδες, ενώ ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών υποχώρησε κατά 1,450%.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 178,890 μονάδες, με άνοδο 0,160%. Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς έκλεισε στις 236,470 μονάδες, αυξημένος κατά 0,140%, ενώ ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς σημείωσε άνοδο 0,040%, στις 2.102,340 μονάδες.
Άνοδο 0,160% κατέγραψε και ο Δείκτης Ξενοδοχείων, κλείνοντας στις 1.979,220 μονάδες. Αντίθετα, ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών υποχώρησε κατά 1,450%, στις 2.607,350 μονάδες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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