Πράσινο Βουλής για καταβολή €28,7 εκατ. σε κουρεμένους

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχονταν σε €189.180.218.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, περίπου €10.000.000 από τις συνολικές δαπάνες αφορούν την πληρωμή των υπολειπόμενων ποσών του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το 2025.

Οι πληρωμές αφορούν δικαιούχα φυσικά πρόσωπα που επιβεβαίωσαν τα στοιχεία τους, αλλά εκκρεμεί η επιβεβαίωση του ποσού πληρωμής ή των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού τους. Αφορούν επίσης αιτητές που υπέβαλαν ένσταση βάσει των όρων και προϋποθέσεων του σχεδίου, καθώς και δικαιούχους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή για τεχνικούς λόγους.

Για το υπόλοιπο ποσό των συνολικών δαπανών, περίπου €18.000.000, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε στην Επιτροπή ότι πρόθεσή του είναι να επεκτείνει το αρχικό σχέδιο και να καταβάλει επιπρόσθετα ποσά σε δικαιούχους που έλαβαν ήδη χρήματα βάσει του αρχικού σχεδίου.

Η Κυβέρνηση προτίθεται να επαναλειτουργήσει την αρχική ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχεδίου έως το τέλος του φθινοπώρου του 2026. Με αυτό τον τρόπο, θα δοθεί ξανά σε φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα υποβολής αίτησης, εάν δεν την είχαν υποβάλει για οποιονδήποτε λόγο κατά την αρχική λειτουργία του σχεδίου.

Οι αιτήσεις θα αφορούν νέο σχέδιο για το 2027 και οι ανάγκες που θα προκύψουν θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του Ταμείου για το ίδιο έτος. Στο νέο σχέδιο θα περιλαμβάνονται όσοι εγκρίθηκαν στο σχέδιο του 2025, καθώς και όσοι εγκριθούν στο σχέδιο του 2027. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναμένεται να είναι παρόμοιοι με εκείνους του αρχικού σχεδίου και θα καθοριστούν με βάση τον αριθμό των αιτήσεων και το διαθέσιμο κονδύλι.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων για το αρχικό σχέδιο υποβλήθηκαν περίπου 9.700 αιτήσεις και έγιναν πληρωμές σε περίπου 7.160 αιτητές, οι οποίοι ήταν φυσικά πρόσωπα. Από το εγκεκριμένο κονδύλι των €100.000.000 για το 2025, δαπανήθηκαν €71.279.801.

Η μεταφορά στο Ταμείο δώδεκα κρατικών ακινήτων, συνολικής αξίας περίπου €100.000.000, δεν κατέστη εφικτή λόγω συνταγματικού κωλύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, κρατική περιουσία μπορεί να διατεθεί μόνο για κοινωφελείς σκοπούς, κάτι που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Κυβέρνηση επιχορηγεί το Ταμείο από τη σύστασή του, κάθε χρόνο, με €50.000.000. Το συνολικό ποσό της χορηγίας έχει πλέον ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που θα μεταφέρονταν στο Ταμείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ