Μουσιούττας: Να εφαρμοστεί η συμφωνία με την Αίγυπτο για εργαζομένους

Ο κ. Μουσιούττας απαντούσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ερωτηθείς για την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην οικοδομική βιομηχανία και τη μέχρι σήμερα μη αξιοποίηση της συμφωνίας.

Όπως ανέφερε, η έλλειψη δεν αφορά μόνο τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και άλλα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Αντίστοιχα, η συμφωνία με την Αίγυπτο καλύπτει πλέον περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων.

«Υπάρχει μία διακρατική συμφωνία, η οποία επεκτάθηκε με την πρόσφατη επίσκεψή μας το περασμένο Πάσχα στην Αίγυπτο. Ενώ πρώτα αφορούσε μόνο τη γεωργία, την κτηνοτροφία και ακόμα 1-2 ειδικότητες, επεκτάθηκε και στην οικοδομική βιομηχανία και στην τουριστική βιομηχανία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λιανικό εμπόριο», είπε.

Πρόσθεσε ότι από τότε καταβάλλεται προσπάθεια, τόσο από την κυπριακή πλευρά όσο και από εκπροσώπους της αιγυπτιακής Κυβέρνησης, για να εντοπιστούν άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Κύπρο σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι, για διάφορους λόγους, «μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να υπάρξει ούτε μία έλευση» μέσω της συμφωνίας και σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει ενημερώσει σχετικά.

«Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ μας έχουν στείλει και είναι υπό εξέταση αιτήματα μεγάλων εταιρειών που ζήτησαν συγκεκριμένες ειδικότητες και κυρίως είναι της οικοδομικής βιομηχανίας. Είμαστε στο σημείο επεξεργασίας με την Αίγυπτο, ούτως ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα και να έρθουν μέσω της διαδικασίας», είπε.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, αναμένεται να διευκολύνει τους εργοδότες και να επιταχύνει την εξέταση των αιτημάτων τους. Έχει γίνει συνεννόηση με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, ώστε τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της συμφωνίας να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Εφόσον οι εργοδότες επιλέξουν να προσλάβουν εργαζομένους μέσω της διακρατικής συμφωνίας, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με ορισμένα ποσοστά, εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία.

«Πρέπει να εφαρμόσουμε τη συμφωνία για να μην αφήσουμε εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία», υπογράμμισε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού στην οικοδομική βιομηχανία «δεν εξαρτάται μόνο από το θέμα αν θα έρθουν εργαζόμενοι από την Αίγυπτο ή όχι».

«Υπάρχει έλλειψη και βοηθούμε τους εργοδότες μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο του 2025 να προωθούμε όσο πιο σύντομα μπορούμε τα αιτήματα, είτε αφορά οικοδομική βιομηχανία, είτε αφορά οποιαδήποτε άλλο επάγγελμα που δεν είναι μέσα στην οικοδομική βιομηχανία», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ