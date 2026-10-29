Κύπρος: Στο 36,3% του ΑΕΠ οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές το 2025

Το κυπριακό ποσοστό ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 40,7% το 2025, καθώς και από το 41,3% που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ αυξήθηκε από 40,2% το 2024 σε 40,7% το 2025. Στη ζώνη του ευρώ, ανήλθε από 40,7% σε 41,3% την ίδια περίοδο.

Τα συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 401 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 7,686 τρισ. ευρώ το 2025.

Μεταξύ των κρατών μελών καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές. Τα υψηλότερα ποσοστά φόρων και κοινωνικών εισφορών ως προς το ΑΕΠ σημειώθηκαν στη Γαλλία (46%), στη Δανία (45,1%), στο Βέλγιο (44,7%) και στην Αυστρία (43,9%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (22,7%), στη Ρουμανία (29,3%), στη Μάλτα (30,3%) και στη Βουλγαρία (30,6%).

Ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ αυξήθηκε το 2025 σε 19 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία, από 40,3% σε 41,4%, στη Μάλτα, από 29,3% σε 30,3%, και στην Ισπανία, από 37,2% σε 38,1%.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε σε οκτώ κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες υποχωρήσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία, όπου ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ μειώθηκε από 41,8% το 2024 σε 41,2% το 2025, και στη Λετονία, από 34,9% σε 34,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ