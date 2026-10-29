Τον αποτροπιασμό και την έντονη ανησυχία της για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εργαζομένου σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κύπρο εκφράζει η ΠΕΟ, μετά τα ευρήματα πρόσφατης πανευρωπαϊκής επιχείρησης της Europol και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
ΠΕΟ: Ακραία εκμετάλλευση εργαζομένου σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κύπρο
Η Ομοσπονδία ζητά διερεύνηση της υπόθεσης και αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, μετά τα ευρήματα πανευρωπαϊκής επιχείρησης.
Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν ακραία εργασιακή εκμετάλλευση: δεκάωρη εργασία κάθε μέρα χωρίς μισθό και ημέρες ανάπαυσης, παρακράτηση διαβατηρίου, ανεπαρκή σίτιση και απαράδεκτες συνθήκες διαμονής. Κατά τους ελέγχους σε 12 υποστατικά στην Κύπρο εντοπίστηκε ένα θύμα εμπορίας προσώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας επηρέαζαν ακόμη 19 εργαζομένους.
Η ΠΕΟ σημειώνει ότι τα περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας, αλλά αναδεικνύουν σοβαρά κενά στο πλαίσιο απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες και στους μηχανισμούς ελέγχου. Όπως αναφέρει, η υφιστάμενη στρατηγική δεν διασφαλίζει την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, ενώ παράλληλα επιβραβεύει κακές εργοδοτικές πρακτικές και την άνιση μεταχείριση.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Ομοσπονδία ζητά συνολική αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης, με βάση την αρχή ότι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες δεν είναι φθηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό, αλλά δικαιούνται πλήρη ισοτιμία στις αμοιβές και στην προστασία.
Στις βασικές προτεραιότητες που θέτει περιλαμβάνονται η επαναφορά των τριμερών επιτροπών ανά κλάδο για την αξιολόγηση αιτημάτων, η θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών και τακτικών ελέγχων στους χώρους διαμονής που παρέχουν οι εργοδότες, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας με συστηματικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Ζητά επίσης αυστηρή εποπτεία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας, ώστε να ελέγχονται πλήρως οι διαδικασίες πρόσληψης και τα συμβόλαια.
Η ΠΕΟ απαιτεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών και την προστασία των θυμάτων. Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, με κεντρικούς άξονες την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων για όλο το προσωπικό και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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