Λιανικό εμπόριο: Άνοδος 10,4% στην αξία πωλήσεων και 7,7% στον όγκο τον Σεπτέμβριο

Η άνοδος ήταν ιδιαίτερα έντονη σε ορισμένους κλάδους του λιανεμπορίου. Σε όρους αξίας, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα καύσιμα κίνησης με 29,3%, ακολουθούμενα από τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών με 18% και τον οικιακό εξοπλισμό με 12,3%.

Σε όρους όγκου, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (+27,5%), στα είδη ένδυσης και υπόδησης (+22,5%) και στον οικιακό εξοπλισμό (+14,2%).

Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, όπου ο δείκτης αξίας μειώθηκε κατά 2,4%, ενώ ο δείκτης όγκου υποχώρησε κατά 1,5%. Μείωση στον όγκο πωλήσεων σημειώθηκε επίσης στα λουλούδια, φυτά, κοσμήματα, οπτικά και μεταχειρισμένα είδη (-1,4%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ ο Δείκτης Όγκου ενισχύθηκε κατά 6,6%.