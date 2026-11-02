Σημαντική αύξηση κατέγραψε το λιανικό εμπόριο τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών να ενισχύεται κατά 10,4% και τον Δείκτη Όγκου Κύκλου Εργασιών κατά 7,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Λιανικό εμπόριο: Άνοδος 10,4% στην αξία πωλήσεων και 7,7% στον όγκο τον Σεπτέμβριο
Σε όρους όγκου, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (+27,5%), στα είδη ένδυσης και υπόδησης (+22,5%) και στον οικιακό εξοπλισμό (+14,2%)
Η άνοδος ήταν ιδιαίτερα έντονη σε ορισμένους κλάδους του λιανεμπορίου. Σε όρους αξίας, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα καύσιμα κίνησης με 29,3%, ακολουθούμενα από τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών με 18% και τον οικιακό εξοπλισμό με 12,3%.
Σε όρους όγκου, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (+27,5%), στα είδη ένδυσης και υπόδησης (+22,5%) και στον οικιακό εξοπλισμό (+14,2%).
Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, όπου ο δείκτης αξίας μειώθηκε κατά 2,4%, ενώ ο δείκτης όγκου υποχώρησε κατά 1,5%. Μείωση στον όγκο πωλήσεων σημειώθηκε επίσης στα λουλούδια, φυτά, κοσμήματα, οπτικά και μεταχειρισμένα είδη (-1,4%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ ο Δείκτης Όγκου ενισχύθηκε κατά 6,6%.
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