Αρνητική χρηματοοικονομική καθαρή θέση ύψους €31,3 δισ. κατέγραψε η κυπριακή οικονομία στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, το συνολικό χρηματοοικονομικό ενεργητικό ανήλθε στα €795,1 δισ., ενώ οι υποχρεώσεις έφτασαν τα €826,4 δισ., με αποτέλεσμα η καθαρή χρηματοοικονομική θέση να διαμορφωθεί στα -€31,3 δισ.
Στα €31,3 δισ. η αρνητική χρηματοοικονομική καθαρή θέση της κυπριακής οικονομίας το 2025
Αρνητική χρηματοοικονομική καθαρή θέση ύψους €31,3 δισ. κατέγραψε η κυπριακή οικονομία στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία
Τα μεγαλύτερα μερίδια του ενεργητικού αφορούσαν συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές (50,4%), μετρητά και καταθέσεις (17,9%) και δάνεια (17,6%). Από την πλευρά του παθητικού, κυριαρχούσαν οι συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές (51,9%), τα δάνεια (23,4%) και τα μετρητά και οι καταθέσεις (12,6%).
Όσον αφορά τα νοικοκυριά, το χρηματοοικονομικό τους ενεργητικό ανήλθε στα €62,6 δισ., εκ των οποίων το 53,8% αφορούσε μετρητά και καταθέσεις. Παράλληλα, τα δάνεια των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στα €19,9 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 51,9% του ΑΕΠ.
Οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατείχαν ενεργητικό €75,9 δισ., ενώ οι δανειακές τους υποχρεώσεις ανήλθαν σε €41,6 δισ., με τον δείκτη χρέους να αντιστοιχεί στο 108,6% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νοικοκυριά παρουσίασαν θετική χρηματοοικονομική καθαρή θέση €37,8 δισ., ενώ οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν αρνητική καθαρή θέση €63,3 δισ.
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