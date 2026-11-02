Στα €31,3 δισ. η αρνητική χρηματοοικονομική καθαρή θέση της κυπριακής οικονομίας το 2025

Τα μεγαλύτερα μερίδια του ενεργητικού αφορούσαν συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές (50,4%), μετρητά και καταθέσεις (17,9%) και δάνεια (17,6%). Από την πλευρά του παθητικού, κυριαρχούσαν οι συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές (51,9%), τα δάνεια (23,4%) και τα μετρητά και οι καταθέσεις (12,6%).

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, το χρηματοοικονομικό τους ενεργητικό ανήλθε στα €62,6 δισ., εκ των οποίων το 53,8% αφορούσε μετρητά και καταθέσεις. Παράλληλα, τα δάνεια των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στα €19,9 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 51,9% του ΑΕΠ.

Οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατείχαν ενεργητικό €75,9 δισ., ενώ οι δανειακές τους υποχρεώσεις ανήλθαν σε €41,6 δισ., με τον δείκτη χρέους να αντιστοιχεί στο 108,6% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νοικοκυριά παρουσίασαν θετική χρηματοοικονομική καθαρή θέση €37,8 δισ., ενώ οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν αρνητική καθαρή θέση €63,3 δισ.