Πάνω από €1 δισ. για τη συγκράτηση της ακρίβειας από το 2023, λέει ο Κεραυνός

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι «η ακρίβεια προέρχεται από τον εισαγόμενο πληθωρισμό λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκαλούν οι πολεμικές συγκρούσεις».

«Πάγιος στόχος της πολιτικής μας είναι να βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών με την άσκηση μιας ευρείας κοινωνικής πολιτικής που να συγκρατεί και να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, των ευάλωτων ατόμων και των νοικοκυριών», πρόσθεσε.

Όπως είπε, για να μπορεί η Κυβέρνηση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων, χρειάζεται πρώτα μια ανθεκτική οικονομία, αποτέλεσμα υπεύθυνης διαχείρισης. «Αυτό κάναμε τα τελευταία χρόνια και αυτό συνεχίζουμε. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η μείωση του δημόσιου χρέους μάς επιτρέπουν να πληρώνουμε τον δανεισμό, αλλά και να επιστρέφουμε τα οφέλη της ανάπτυξης στην κοινωνία, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις», σημείωσε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο ισχύει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το διαθέσιμο εισόδημα περίπου 200.000 πολιτών έχει ήδη αυξηθεί, ενώ περισσότεροι από 50.000 δεν πληρώνουν πλέον καθόλου φόρο εισοδήματος.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι προβλέπεται έκπτωση για το ενοίκιο ή και τους τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, καθώς και για πράσινες επενδύσεις στην κατοικία. Οι οικογένειες με παιδιά έχουν επιπλέον φοροαπαλλαγές: €1.000 για το πρώτο παιδί, €1.250 για το δεύτερο και €1.500 για το τρίτο και κάθε επόμενο. Ανέφερε επίσης ότι ισχύουν αντίστοιχες ρυθμίσεις για το επίδομα τέκνου. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις €90.000 για τις τρίτεκνες και στις €100.000 για τις τετράτεκνες οικογένειες, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία απέδωσε κυρίως στον εισαγόμενο πληθωρισμό, ο Υπουργός είπε ότι από το 2023 μέχρι σήμερα διατέθηκε περίπου €1 δισ. μέσω πέντε πακέτων στήριξης.

«Τίποτα από αυτά δεν γίνονται με χρήματα που δεν έχουμε. Στηρίζουμε την κοινωνία επειδή η οικονομία μας το επιτρέπει. Αυτή είναι η απόρροια της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Ο παραγόμενος πλούτος από τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις μας να επιστρέφεται και να κατανέμεται στην κοινωνία, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Κεραυνός.

Ο Υπουργός κάλεσε τους πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα se-afora.gov.cy για ενημέρωση. «Συνεχίστε μαζί μας την προσπάθεια να αλλάξουμε την Κύπρο», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ