Στρατηγική Απορρύθμισης της Αγοράς Εργασίας

Το ακούσιο λάθος είναι κατανοητό και συγχωρητέο. Η συνειδητή επιλογή στο «λάθος» και ιδιαίτερα η εδραιωτική χειροτέρευσή του, όχι μόνο δεν είναι αποδεκτή, αλλά είναι και σαφώς επιλήψιμα κατακριτέα.

Το τελευταίο διάστημα, όλο και πληθαίνουν οι ανατροπές στο εργασιακό πεδίο, κυρίως λόγω αμφισβητούμενης και ανατρεπτικής θεώρησης της έννοιας, της ουσίας και της χρησιμότητας του κοινωνικού διαλόγου, όπως επίσης και της αξίας των συλλογικών συμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτών των βιωματικών παραδοχών και παρά την προωθούμενη πολιτική στόχευση, η οποία προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορά στην ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην εργασία, καταγράφονται σημαντικές αντιδράσεις και απεργιακές ή επαπειλούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της μεταποίησης, των οικοδομών και του τουρισμού.

Παράλληλα όμως, μία από τις βασικές αιτίες που οδηγούν στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, με αρνητικούς αποδέκτες τους εργαζόμενους, αλλά και τον προωθούμενο αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε επιχειρήσεις, αφορά στην μονομερώς αναθεωρημένη Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες.

Δυστυχώς, οι πρόνοιες που διέπουν τη συγκεκριμένη Στρατηγική, και παρά τις προειδοποιήσεις των συντεχνιών για τις στρεβλώσεις που θα επέφεραν στην αγορά εργασίας, και που έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη, έχουν οδηγήσει σε μία επικίνδυνα απορρυθμιστική κατάσταση.

Χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, τα δεδομένα σε πολλές περιπτώσεις στον κατασκευαστικό τομέα περιγράφουν μία «τραγική κατάσταση», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στον ξενοδοχειακό τομέα, καταγράφονται συνθήκες που προσομοιάζουν με «σκλαβοπάζαρο». Παράλληλα, το φαινόμενο της υπενοικίασης εργαζομένων δημιουργεί φαινόμενα με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις και περαιτέρω ανατροπή της εύρυθμης λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων.

Για τη ΣΕΚ είναι επιβεβλημένη η ανάγκη επανασυζήτησης της Στρατηγικής, με τρόπο που θα δημιουργηθούν συνθήκες και δυνατότητες, κάλυψης αφενός των όποιων επιβεβαιωμένων αναγκών της αγοράς εργασίας, και σε ένα πλαίσιο καλύτερης αξιολόγησης των δεδομένων και ουσιαστικής ρύθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων αφετέρου.

Σε αυτή τη βάση, είναι απόλυτα σημαντική η επαναφορά και λειτουργία των τεχνικών επιτροπών αξιολόγησης των δεδομένων και των αναγκών των επιχειρήσεων. Έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη πως, αυτή η δομή έχει λειτουργήσει καταλυτικά στην ομαλή εφαρμογή της Στρατηγικής, ενώ η απουσία της έχει οδηγήσει στη δημιουργία σοβαρών ανατροπών και στρεβλώσεων. Επιπρόσθετα, η προϋπόθεση για εφαρμογή συλλογικής σύμβασης (όπως νομοθετικά προβλέπεται σήμερα, με σοβαρές παρεκκλίσεις, στον κατασκευαστικό τομέα), υποβοηθά στην καλύτερη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων, στην άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα σε εργαζόμενους, όπως και στην αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

Είναι στη βάση της πιο πάνω διαπίστωσης, που έχει ήδη ληφθεί η πολιτική απόφαση για διασύνδεση των δημοσίων συμβάσεων με την προϋπόθεση της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, η εφαρμογή της οποίας στην πράξη ακόμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Η συνάντηση των κοινωνικών εταίρων στις 17 Νοεμβρίου για επανεξέταση της Στρατηγικής, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική και καταλυτική σε συνάρτηση και με τη δυνατότητα διατήρησης της εργατικής ειρήνης.

Χωρίς υπερβολή, όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί εάν η συνεννόηση της 15ης Φεβρουαρίου 2023 εφαρμοζόταν στην πράξη!

*Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ