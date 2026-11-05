Ενδιαφέρον για την κτηματομεσιτεία: 90 υποψήφιοι στις εξετάσεις

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρίνος Κυναιγείρου, ανέφερε ότι η συμμετοχή επιβεβαιώνει πως η κτηματομεσιτεία παραμένει ελκυστικό επάγγελμα με σημαντικές προοπτικές.

Όπως σημείωσε, οι εξετάσεις διεξάγονται βάσει της νομοθεσίας και συμβάλλουν στη θωράκιση του επαγγέλματος. «Διασφαλίζουμε ότι κάθε νέος επαγγελματίας που εισέρχεται στην αγορά κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις αναφορικά με την κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε.

Οι γνώσεις αυτές, πρόσθεσε, είναι απαραίτητες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τόσο των αγοραστών όσο και των πωλητών.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των γραπτών. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ