Πανεθνικός απεργιακός ξεσηκωμός στη Γαλλία - Στους δρόμους συνδικάτα και μαθητές για τους μισθούς και τις περικοπές

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι περιγράφουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο κοινωνικό κλίμα, προειδοποιώντας ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών εντείνεται και η κατάσταση στη χώρα παραμένει εύθραυστη.

Οι οργανώσεις δηλώνουν δυσαρεστημένες από τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχαν στις 21 Οκτωβρίου με κυβερνητικούς αξιωματούχους, κατά την οποία τέθηκαν επί τάπητος τα οικονομικά και εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους.

«Θέλουμε δύο πράγματα: αυξήσεις μισθών παντού και αναθεώρηση του κυβερνητικού σχεδίου για τον προϋπολογισμό, το οποίο, όπως έχει σήμερα, είναι καταστροφικό για τη χώρα», δήλωσε τη Δευτέρα η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, στο France 2.

Όπως προειδοποίησε, «θα είναι μια μεγάλη ημέρα σύγκλισης, με τη συμμετοχή εργαζομένων από τον ιδιωτικό τομέα, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και νέων».

Αυξήσεις μισθών «σε όλες τις επιχειρήσεις»

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, τα οποία διατύπωσαν κοινή θέση σε ανακοίνωση που δημοσίευσαν στις 5 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση, μέσω του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2027 που εξετάζεται από το Κοινοβούλιο, «στρέφεται κυρίως κατά των πιο ευάλωτων και των ασθενών, παγώνοντας τις κοινωνικές παροχές και περιορίζοντας τον προστατευτικό ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης».

Παράλληλα, καταγγέλλουν τη μείωση των κονδυλίων που διατίθενται στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και το πάγωμα του δείκτη μισθών των δημοσίων υπαλλήλων- μέτρα που επίσης περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού. Ειδικότερα, η διασυνδικαλιστική συμμαχία παρουσιάζει επτά βασικά αιτήματα στην κοινή ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, ζητά την αύξηση «όλων των κοινωνικών επιδομάτων».

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, διεκδικεί την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς κλάδους, με στόχο την αύξηση των αποδοχών και την κατοχύρωση ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης:

Αύξηση των συντάξεων.

Αναπροσαρμογή της μισθολογικής μονάδας των δημοσίων υπαλλήλων και λήψη μέτρων για την αναβάθμιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Αύξηση του κατώτατου μισθού (SMIC).

Το τελευταίο ζήτημα συζητήθηκε και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου με τα συνδικάτα. Τότε, η κυβέρνηση είχε «ανοίξει την πόρτα» για μια συζήτηση σχετικά με τον κατώτατο μισθό, όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFTC, Σιρίλ Σαμπανιέ.

Μια έκτακτη αύξηση για τα σχεδόν δύο εκατομμύρια εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στη χώρα «δεν αποτελεί ταμπού», ωστόσο το ζήτημα δεν έχει ακόμη κριθεί, εκτίμησε λίγες ημέρες αργότερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ζαν-Πιερ Φαραντού, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. Έτσι, η απεργία της 5ης Νοεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για τα συνδικάτα να επαναφέρουν δυναμικά το αίτημα για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Αιτήματα για «φορολογική δικαιοσύνη»

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται και τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Στην κοινή ανακοίνωση περιλαμβάνεται αίτημα για περισσότερους πόρους με στόχο την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προσαρμογή της κοινωνίας στις νέες συνθήκες, καθώς και για την υιοθέτηση ενός σχεδίου που θα επιτρέψει την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα και την απανθρακοποίησή της.

Τα συνδικάτα ζητούν επίσης την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να μπορούν «να προετοιμάσουν το μέλλον, να εκπαιδεύσουν τους νέους, να φροντίσουν και να στηρίξουν τους ηλικιωμένους και να αντιμετωπίσουν την κλιματική απορρύθμιση».

Τέλος, ζητούν «μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης για τη φορολόγηση της περιουσίας, των κληρονομιών και των μερισμάτων», καθώς και «η αξιολόγηση, η θέσπιση όρων και η ανακατανομή των 211 δισ. ευρώ σε κρατικές ενισχύσεις». Το ποσό αυτό αναφέρεται στα χρήματα που κατέβαλε το κράτος στις επιχειρήσεις το 2023, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Γερουσίας.

Στα γενικά αιτήματα της διασυνδικαλιστικής συμμαχίας προστίθενται και επιμέρους διεκδικήσεις από τους κλάδους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος. Στον τομέα της Εκπαίδευσης, η Snes-FSU ζητά, μεταξύ άλλων, «πόρους για το Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και την κατάργηση των μεταρρυθμίσεων του Λυκείου που εισήγαγε ο πρώην υπουργός Παιδείας Ζαν-Μισέλ Μπλανκέρ το 2018».

Στον τομέα των μεταφορών, τα μεγαλύτερα συνδικάτα της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF καλούν σε κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας την «κοινωνική υποβάθμιση και τη στασιμότητα των μισθών».

Στο πλευρό των εργαζομένων μαθητές και φοιτητές

Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα διαδηλώσουν την Πέμπτη.

«Πρόκειται για μια ημέρα που συνδέεται και με τις κινητοποιήσεις της νεολαίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η γενική γραμματέας της FSU, Καρολίν Σεβέ.

«Την Πέμπτη θα προχωρήσουμε σε αποκλεισμούς και στη συνέχεια θα συμμετάσχουμε στη διαδήλωση της 5ης Νοεμβρίου, έπειτα από το κάλεσμα των εργαζομένων», δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου η εκπρόσωπος της Μαθητικής Συνδικαλιστικής Ένωσης (USL), Σαμπρίν Καρμπάχ.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να δώσουν το «παρών» και τα «Κίτρινα Γιλέκα», προβάλλοντας το σύνθημα «η 5η Νοεμβρίου είναι του λαού».