Γνωρίστε τη «Danai»: Η πρώτη ψηφιακή βοηθός ΤΝ της Τράπεζας Κύπρου - Μπορεί να παγώσει την κάρτα σας και να απαντήσει σε τραπεζικά ερωτήματα

Μέσω της νέας ψηφιακής βοηθού,οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με τραπεζικές υπηρεσίες και να λαμβάνουν απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε λειτουργό της τράπεζας για κάθε πληροφορία.

Η ψηφιακή βοηθός θα δίνει ενημέρωση για τους λογαριασμούς των πελατών της και για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η τραπεζα. Μεταξύ των δυνατοτήτων που προσφέρει περιλαμβάνεται και η παγοποίηση τραπεζικής κάρτας, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να προχωρούν στη συγκεκριμένη ενέργεια μέσω της ψηφιακής εξυπηρέτησης.

Η νέα υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την επικοινωνία με τους χρήστες, ακολουθώντας τη λογική των ψηφιακών βοηθών που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλες υπηρεσίες, όπως ο ψηφιακός βοηθός της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου για τα εννιαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, από το πρωί που τέθηκε σε λειτουργία η νέα υπηρεσία το ενδιαφέρον είναι τεράστιο με πέραν των 1000 πελατών να το χρησιμοποιούν.

Οι λειτουργίες της Danai

O Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου, Γιώργος Κουσής, περιέγραψε τις βασικές λειτουργίες της Danai αναφέροντας ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις όσον αφορά προσωπικά δεδομένα των πελατών, όπως οι τελευταίες συναλλαγές, υπόλοιπα και δόσεις. Παράλληλα, σημείωσε οτι μπορεί να κάνει περιορισμένο αριθμό ενεργειών για να βοηθήσει τον πελάτη όπως η επίδοση του IBAN με ευκολότερο τρόπο σε σχέση με τη δυνατότητα που παρέχεται σήμερα μέσω του κινητού.

Επίσης, απαντά οποιαδήποτε ερώτηση αφορά το περιεχόμενο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της τράπεζας, δίνοντας επιλογές για τα προϊόντα της τράπεζας για κάθε ανάγκη.

Ο κ. Κουσής ξεκαθάρισε ότι η Danai δεν κάνει εισηγήσεις ούτε δίνει χρηματοικονομικές συμβουλές.

Το σύστημα, όπως σημείωσε, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ίδια την τράπεζα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) της OpenAI. Όπως αναφέρθηκε, πριν τεθεί σε λειτουργία υποβλήθηκε σε εκτεταμένη περίοδο δοκιμών με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, διασφαλίζοντας και ζητήματα ασφάλειας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου επεσήμανε ότι το σύστημα θα εξελίσσεται πολύ γρήγορα.

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