Φωταγώγηση Λάρνακας με Τσαλίκη

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η Λάρνακα, με τον δήμο της πόλης να προσκαλεί το κοινό στην τελετή φωταγώγησης του εμπορικού κέντρου την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία Ερμού. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, χορό κι εκπλήξεις. Τη φωταγώγηση θα πραγματοποιήσει ο δήμαρχος Α. Βύρας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ αποκορύφωμα της βραδιάς θα είναι η συναυλία του αγαπημένου καλλιτέχνη Γιώργου Τσαλίκη.

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