Σε εορταστικό mood ο ΑΠΟΕΛ - Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για την λαμπαδηδρομία σήμερα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο οίκημα του ΑΠΟΕΛ και στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας, με τη συμμετοχή φιλάθλων, μελών του σωματείου, αθλητών, παλαίμαχων αθλητών και προσκεκλημένων.

Λαμπαδηδρομία στο κέντρο της πόλης

Το πρόγραμμα προβλέπει:

17:00: Έναρξη του Fan Day στο οίκημα του ΑΠΟΕΛ.

18:00: Επετειακή λαμπαδηδρομία με αφετηρία το πρώην ζαχαροπλαστείο Χατζηιωάννου στην οδό Λήδρας 138-140 και τερματισμό στο σημερινό οίκημα του σωματείου.

Οι συμμετέχοντες στη λαμπαδηδρομία θα διέλθουν και από τη Λεωφόρο Μακαρίου, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινές αποκοπές δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας.

Εκδηλώσεις μέχρι τα μεσάνυχτα

Μετά τη λαμπαδηδρομία θα ακολουθήσουν:

Επετειακή έκθεση φωτογραφίας.

Απονομές τιμητικών διακρίσεων.

Εορταστικές εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν τα μεσάνυχτα, με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του ΑΠΟΕΛ.

Έκκληση της Αστυνομίας προς το κοινό

Η Αστυνομία προειδοποιεί ότι λόγω της αυξημένης προσέλευσης κόσμου και της διεξαγωγής της λαμπαδηδρομίας ενδέχεται να επηρεαστεί η ομαλή κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας και σε δρόμους κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης.

Επιπρόσθετα, κατά τις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες αναμένεται αυξημένη διακίνηση φιλάθλων, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετα μέτρα τροχαίας διευκόλυνσης ή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται επί ποδός για παροχή ασφάλειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη διακίνηση με οχήματα στο ιστορικό κέντρο της πόλης κατά τις ώρες των εκδηλώσεων, να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.