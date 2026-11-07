Ας ελεγχθούν επιτέλους οι κόντρες

Μετά το θεματικό drift σε κυκλικούς κόμβους της Λεμεσού, καλείται η Αστυνομία να παρέμβει σε αγώνες ταχύτητας που γίνονται κάθε Σ/Κ βραδινές ώρες, σε κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας. Δεν είναι πίστες αλλά γίνονται αυθαίρετα και σηκώνουν στο πόδι γειτονιές ολόκληρες. Με παραποιημένα οχήματα, θορυβώδη εξόστ, μοτοσυκλέτες ιπποδύναμης μετατρέπουν γειτονιές σε πίστες, βάζουν κόντρες με όλους τους κινδύνους να εγκυμονούν για τους ιδίους και τους διερχόμενους οδηγούς. Αυτές τις σαρωτικές έρευνες θέλουμε επίσης να δούμε, διότι δεν μπορεί να κωφεύουν όλοι, στο εν λόγω φαινόμενο.

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