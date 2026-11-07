Δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών προς τη Βουλή στοιχεία αναφορικά με τη χρήση αναρρωτικής άδειας από 10.700 δημόσιους υπαλλήλους και εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού έκανε χρήση έστω και μίας ημέρας άδειας ασθενείας. Προκύπτει ωστόσο το ερώτημα κατά πόσο υπήρξε η όχι κατάχρηση των αναρρωτικών αδειών από οποιονδήποτε υπάλληλο. Εάν προκύπτει κάτι τέτοιο, ποιες συνέπειες ακολούθησαν; Τιμωρήθηκε κάποιος; Εάν, από την άλλη, ο αριθμός των αναρρωτικών αδειών, που έλαβαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι εντός των όσων προβλέπουν οι όροι εργασίας τους, τότε πού είναι το μεμπτόν;
Τιμωρήθηκε κανείς για τις αναρρωτικές;
ΠΥΡ
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