Τιμωρήθηκε κανείς για τις αναρρωτικές;

Δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών προς τη Βουλή στοιχεία αναφορικά με τη χρήση αναρρωτικής άδειας από 10.700 δημόσιους υπαλλήλους και εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού έκανε χρήση έστω και μίας ημέρας άδειας ασθενείας. Προκύπτει ωστόσο το ερώτημα κατά πόσο υπήρξε η όχι κατάχρηση των αναρρωτικών αδειών από οποιονδήποτε υπάλληλο. Εάν προκύπτει κάτι τέτοιο, ποιες συνέπειες ακολούθησαν; Τιμωρήθηκε κάποιος; Εάν, από την άλλη, ο αριθμός των αναρρωτικών αδειών, που έλαβαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι εντός των όσων προβλέπουν οι όροι εργασίας τους, τότε πού είναι το μεμπτόν;