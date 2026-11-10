Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Στο τραπέζι οι συγκλίσεις και οι διαφορές για τα Ταμεία Προνοίας

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανδρέας Μιλιδώνης, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι ο πίνακας ετοιμάστηκε ώστε να καταγραφούν οι συγκλίσεις και οι διαφορές μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, «και να μπορούμε μετά να προχωρήσουμε».

Ο υπουργός απάντησε επίσης σε δημόσιες τοποθετήσεις κομμάτων σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως είπε, η συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα άρχισε πριν από καιρό στην τεχνική επιτροπή και μεταφέρθηκε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, «αφού έγινε μια αρκετά καλή προεργασία».

«Με τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις που αποφασίσαμε να κάνουμε, θα μπορέσουμε, όσο πιο σύντομα μπορούμε να προχωρήσουμε, για να υπάρχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, το οποίο θα κωδικοποιηθεί ως μια συμφωνία, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των όποιων νομοθετημάτων χρειάζεται να γίνουν, το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι θα πρέπει να καθοριστούν χρονοδιαγράμματα για το διάστημα που χρειάζονται οι ειδικοί ώστε να ετοιμάσουν τα νομοθετήματα. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να προχωρήσει η νομική διαδικασία για τον δεύτερο πυλώνα, να ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία και, μετά την έγκρισή της, να αρχίσει η υλοποίηση.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών, η υλοποίηση των Ταμείων Προνοίας θα χρειαστεί τρία έως τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο υπουργός. «Πρόθεσή μας είναι όσο πιο σύντομα μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσει», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ