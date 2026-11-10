Χωρίς συμφωνία στο ECOFIN για τη φορολογία καπνού – «Ισορροπημένη» η συμβιβαστική πρόταση, λέει ο Κεραυνός

Την Κύπρο εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Οι υπουργοί εξέτασαν συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία ακολούθησε την πρόοδο που είχε επιτευχθεί κατά την Κυπριακή Προεδρία, χωρίς ωστόσο να εξασφαλιστεί η συμφωνία όλων των κρατών μελών.

Οι προτάσεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του ενωσιακού πλαισίου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καπνού, στην επέκτασή του ώστε να καλύπτει νέα προϊόντα και στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, επιδιώκουν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε την Ιρλανδική Προεδρία για τις προσπάθειές της και στήριξε την τελευταία συμβιβαστική πρόταση. Τη χαρακτήρισε ισορροπημένη, καθώς συνδυάζει την αναγκαία φιλοδοξία με τον σεβασμό στις ευαισθησίες συγκεκριμένων κρατών μελών.

Οι υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, βάσει εγγράφου που ετοίμασε η Ιρλανδική Προεδρία. Στις παρεμβάσεις τους χαιρέτισαν τις προσπάθειες επιτάχυνσης των διαδικασιών απλοποίησης, οι οποίες, όπως ανέφεραν, θα πρέπει να συνεχιστούν. Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη για διεξοδικές εκτιμήσεις επιπτώσεων σε όλες τις νομοθεσίες που προωθούνται σε επίπεδο ΕΕ.

Στη συνέχεια, συζήτησαν τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ενημερώθηκαν για την πρόοδο υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε συστάσεις για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την Ιταλία, όσον αφορά δαπάνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν ακόμη για τα αποτελέσματα της συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G20, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στην Μπανγκόκ.

Στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, το πρωί της Δευτέρας, εξετάστηκαν οι μακροοικονομικές εξελίξεις και οι προοπτικές της Ευρωζώνης. Οι υπουργοί αναγνώρισαν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις αυξημένες τιμές ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις και το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Τόνισαν επίσης την ανάγκη στενής παρακολούθησης της κατάστασης και αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, δεδομένων των πολλαπλών προκλήσεων και της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης της άμυνας. Στη συζήτηση αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην άμυνα και την ασφάλεια, χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ μέσω επενδύσεων που στηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ιδίως μέσω της στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Όπως ανέφερε, με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στην άμυνα, ενισχύοντας τόσο την αυτονομία της ΕΕ όσο και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Αναφερόμενος στην ενδεχόμενη συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων, ο υπουργός τόνισε ότι οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα της ΕΕ θα πρέπει να σέβονται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ