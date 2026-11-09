Μια αξιοσημείωτη μεταβολή στον χάρτη των κρατικών πιστοληπτικών αξιολογήσεων καταγράφει η Morningstar DBRS, καθώς οι χώρες που επλήγησαν βαρύτερα από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης πριν από σχεδόν 15 χρόνια εμφανίζουν πλέον σαφώς μεγαλύτερη δημοσιονομική ανθεκτικότητα σε σχέση με παραδοσιακές ισχυρές οικονομίες της ηπείρου.
DBRS: Θετικές προοπτικές για την Κύπρο και τις χώρες της κρίσης του 2012
Η Κύπρος είναι ένα από τα μόλις πέντε από τα 45 κράτη που αξιολογεί διεθνώς η Morningstar DBRS με θετικές πιστοληπτικές προοπτικές. Η δημοσιονομική προσαρμογή μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης θωρακίζει τις οικονομίες της περιφέρειας έναντι των αυξανόμενων αμυντικών και δανειακών βαρών
Η Κύπρος, η Ελλαδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών με θετικές προοπτικές πιστοληπτικής αξιολόγησης, την ώρα που η Γαλλία, το Βέλγιο και η Πολωνία κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Morningstar DBRS, οι χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους πριν από περίπου 15 χρόνια εμφανίζουν πλέον βελτιωμένες δημοσιονομικές προοπτικές, ενώ άλλες οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα ελλείμματα, υψηλό χρέτος σοβαρά πολιτικά εμπόδια στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής.
Κοινό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα και η σταθερή μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω αναβαθμίσεις εντός του 2027.
Στον αντίποδα, η δημοσιονομική κόπωση και οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες μετατοπίζονται στον πυρήνα της Ευρώπης. Η άνοδος του κόστους δανεισμού μετά τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών και την πράσινη μετάβαση, πιέζουν υπέρμετρα τους προϋπολογισμούς ισχυρότερων οικονομιών, όπως της Γαλλίας.
Για την κυπριακή οικονομία, η ευρύτερη αυτή εικόνα επιβεβαιώνει τη σημασία της διατήρησης της δημοσιονομικής αυστηρότητας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς αγορές τιμωρούν τα διογκούμενα ελλείμματα και επιβραβεύουν τη μείωση του χρέους, η σταθερή απομόχλευση του δημόσιου τομέα λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.
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