Κοινά πρότυπα για την τοκενοποίηση προωθούν ΕΚΤ, Κομισιόν και ESMA

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η ομάδα θα εργαστεί για την ανάπτυξη κοινών προτύπων για ένα διασυνδεδεμένο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα, βασισμένο στην τοκενοποίηση και στις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού ενδέχεται να μεταβάλουν σημαντικά τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών. Εφόσον σχεδιαστούν κατάλληλα, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την ενοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί φορείς καλούνται να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό και τα απομονωμένα συστήματα της υφιστάμενης αγοράς, τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

Πλαίσιο παρακολούθησης της συμμόρφωσης

Η ομάδα θα επιδιώξει να δημιουργήσει πλαίσιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα που θα συμφωνηθούν και θα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς τις αρχές της ΕΕ για τρόπους ενθάρρυνσης της εφαρμογής τους.

Το έργο της θα καθορίζεται από την αγορά και θα βασίζεται στις συνεισφορές και στη συναίνεση των συμμετεχόντων από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Την προεδρία θα αναλάβουν εκπρόσωποι της αγοράς, ενώ η ΕΚΤ, η Κομισιόν και η ESMA θα συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, μεταξύ άλλων, ευρωπαϊκές ενώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμοί, εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και πάροχοι τεχνικών λύσεων που δραστηριοποιούνται στην τοκενοποίηση ή σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού.

Η ανακοίνωση παραπέμπει επίσης στο πακέτο μέτρων για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών, το οποίο πρότεινε η Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2025. Στόχος του είναι η άρση εμποδίων και η περαιτέρω αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνεται η άρση κανονιστικών εμποδίων στην καινοτομία και στη χρήση τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Μία από τις βασικές προτάσεις προβλέπει ότι οι ενεργοί φορείς στην αλυσίδα μετασυναλλακτικών υπηρεσιών θα εργαστούν για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υποδομών αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και θα αναπτύξουν σχετικά τεχνικά πρότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της αγοράς και οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Προτύπων Τοκενοποίησης έως τις 27 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ