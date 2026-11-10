Τμήμα Φορολογίας: Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

Όπως αναφέρεται, με βάση την Κ.Δ.Π. 359/2025, η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4), της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών (Τ.Φ.1 Λογ.), είτε έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2025 είτε όχι, και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, για το φορολογικό έτος 2024 είναι η 30η Νοεμβρίου 2026.

Συμπληρώνεται ότι με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με βάση το άρθρο 50Α(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ.4/1978) όπως έχει τροποποιηθεί, δεν θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση όσον αφορά στην υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Σημειώνεται ότι, λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Δεκεμβρίου 2026 η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης μίας δήλωσης από «Οριστική Υποβολή» σε «Προσωρινή Παραλαβή» ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ