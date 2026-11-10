Απόφοιτοι σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους, εργοδότες χωρίς το κατάλληλο ταλέντο

Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στην έκθεση του πρώτου κύκλου της Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών (CYEmployers), η οποία πραγματοποιήθηκε από την PwC Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ). Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε την έκθεση στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τις 24 Μαΐου 2024 έως τις 10 Ιανουαρίου 2025. Για τον ιδιωτικό τομέα επιλέχθηκε στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα 12.840 οργανισμών από πληθυσμό-στόχο 29.567. Έγκυρες απαντήσεις έδωσαν 1.395 οργανισμοί, δηλαδή περίπου το 11% του δείγματος. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν είτε το σύνολο των εργοδοτών είτε το εργατικό δυναμικό. Στον δημόσιο τομέα δεν υπάρχει πλαίσιο δειγματοληψίας, ενώ οι εργοδοτικές μονάδες δεν μπορούν να οριστούν ενιαία. Με διαδικασία χαρτογράφησης εντοπίστηκαν 916 ανώτερα στελέχη και απάντησαν 221, ποσοστό 24%.

Η απασχόληση παρέμεινε γενικά σταθερή και στους δύο τομείς. Για το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024, δεν ανέφερε μεταβολή στον αριθμό εργαζομένων το 55% των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και το 48% των ανώτερων στελεχών του δημόσιου τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε αύξηση από το 26% και μείωση από το 19%, ενώ στον δημόσιο αύξηση από το 28% και μείωση από το 24%.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν κατά μέσο όρο 2,58 κενές θέσεις ανά οργανισμό στον ιδιωτικό τομέα και 10,4 ανά φορέα στον δημόσιο, περιλαμβανομένων όσων δεν είχαν κενές θέσεις. Τα κριτήρια πρόσληψης διαφέρουν: στον ιδιωτικό τομέα προτεραιότητα δίνεται στην εργασιακή εμπειρία (70%), στον ενθουσιασμό για την εργασία (63%) και στις σχετικές τεχνικές δεξιότητες (hard skills, 59%). Στον δημόσιο τομέα, τα βασικά κριτήρια είναι συγκεκριμένα τυπικά προσόντα (73%), τεχνικές δεξιότητες (67%) και εργασιακή εμπειρία (66%), σε αντιστοιχία με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Οι θέσεις που ήταν δυσκολότερο να καλυφθούν στον ιδιωτικό τομέα αφορούσαν κυρίως επαγγελματίες, απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις, τεχνικούς και βοηθούς επαγγελματιών, καθώς και υπαλλήλους γραφείου. Στον δημόσιο τομέα οι δυσκολίες εντοπίστηκαν κυρίως σε επαγγελματίες, τεχνικούς και βοηθούς επαγγελματιών και υπαλλήλους γραφείου.

Και στους δύο τομείς, ο βασικός λόγος δυσκολίας πρόσληψης ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο είδος εργασίας, την οποία ανέφερε το 68% στον ιδιωτικό και το 50% στον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα ακολουθούσαν ο περιορισμένος αριθμός υποψηφίων γενικά (58%) και ο περιορισμένος αριθμός υποψηφίων με τις απαιτούμενες δεξιότητες (53%). Στον δημόσιο τομέα, μετά την έλλειψη ενδιαφέροντος, αναφέρθηκαν οι δυσμενείς όροι και συνθήκες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολαβών (42%), και ο περιορισμένος αριθμός υποψηφίων με κατάλληλες δεξιότητες (39%).

Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα εκτίμησαν ότι, ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία, ποσοστό 14% έως 23% των εργαζομένων δεν διέθετε πλήρη επάρκεια δεξιοτήτων. Τα ανώτερα στελέχη του δημόσιου τομέα υπολόγισαν το αντίστοιχο ποσοστό σε 12% έως 33%, με στάθμιση βάσει του αριθμού εργαζομένων.

Για την πρόσληψη πρόσφατων αποφοίτων, το 34% των εργοδοτών στον ιδιωτικό τομέα ανέφερε ότι προσέλαβε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις που δεν απαιτούσαν αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Το ποσοστό είναι σταθμισμένο βάσει εργοδότη και αφορά δείγμα N = 246. Στον δημόσιο τομέα το ανέφερε το 58% των ανώτερων στελεχών, χωρίς στάθμιση, με N = 77.

Υπερ-εξειδίκευση, δηλαδή προσόντα ανώτερα από εκείνα που απαιτεί η θέση, ανέφερε το 45% των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, με στάθμιση βάσει εργοδότη, και το 69% των ανώτερων στελεχών του δημόσιου τομέα που συμμετείχαν στην έρευνα, χωρίς στάθμιση.

Έλλειψη δεξιοτήτων την επόμενη πενταετία αναμένει η πλειονότητα και στους δύο τομείς. Στον ιδιωτικό τομέα το ποσοστό είναι 56% των εργοδοτών, με στάθμιση βάσει εργοδότη, ενώ το 25% εκτιμά ότι η έλλειψη θα είναι υψηλή. Στον δημόσιο τομέα, αντίστοιχα, το 63% των ανώτερων στελεχών αναμένει έλλειψη, με το 21% να προβλέπει υψηλό επίπεδο· τα στοιχεία είναι χωρίς στάθμιση.

«Τα στοιχεία υποδεικνύουν μια αναντιστοιχία (mismatch) και όχι απλώς μια έλλειψη εργατικού δυναμικού με ακαδημαϊκή μόρφωση. Και οι δύο τομείς απασχολούν μεγάλο αριθμό ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο, οι εργοδότες και στους δύο τομείς εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσλαμβάνουν αποφοίτους σε θέσεις κατώτερες του επιπέδου τους, και αναφέρουν ότι διαθέτουν προσωπικό του οποίου οι δεξιότητες υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους», αναφέρει η έρευνα.

Η έκθεση σημειώνει ακόμη ότι οι δυσκολίες εξεύρεσης προσωπικού και στους δύο τομείς «δεν αφορούν μόνο τη διαθεσιμότητα δεξιοτήτων, καθώς οι συμμετέχοντες στην έρευνα τις συνδέουν συχνά με τον βαθμό ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας – ενώ, όσον αφορά τον Δημόσιο Τομέα, και με τους όρους απασχόλησης».

Οι δεξιότητες που εντοπίζονται δυσκολότερα και στους δύο τομείς και αναφέρονται συχνότερα ως προτεραιότητες για βελτίωση είναι οι οριζόντιες δεξιότητες: επικοινωνία, ομαδικότητα, διάθεση για μάθηση, διαχείριση χρόνου, ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων και ηγεσία.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://sch.cy/mc/895/cyemployers_1os_kyklos_kyria_apotelesmata.pdf

Πηγή: ΚΥΠΕ