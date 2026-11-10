Ποινικές διώξεις κατά εργοδοτών για μη καταχώριση όρων εργοδότησης στο ΕΡΓΑΝΗ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι προχωρεί στην καταχώριση ποινικών διώξεων εναντίον των εργοδοτών οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους να καταχωρίσουν τους ουσιώδεις όρους εργοδότησης των εργοδοτουμένων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τα περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Ουσιώδεις Όροι Εργοδότησης για Καταχώριση σε Ηλεκτρονικό Σύστημα) Διατάγματα του 2024 και 2025 (Κ.Δ.Π. 455/2024 και Κ.Δ.Π. 58/2025), τα οποία εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 11(6) του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου του 2023 (Ν. 25(Ι)/2023), όπως τροποποιήθηκε, και με τα οποία καθορίστηκε ως περίοδος καταχώρισης το διάστημα από τις 2 Ιανουαρίου 2025 μέχρι τις 31 Μαΐου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/10/2026, 52.281 εργοδότες έχουν ανταποκριθεί στις πρόνοιες των Διαταγμάτων, καταχωρώντας τους ουσιώδεις όρους εργοδότησης για 280.325 εργοδοτουμένους.

Το Υπουργείο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της μεγάλης πλειοψηφίας των εργοδοτών, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Παρά την παράταση της προθεσμίας που παραχωρήθηκε με το Κ.Δ.Π. 58/2025 και τις επανειλημμένες ενημερώσεις και υπενθυμίσεις που ακολούθησαν, αριθμός εργοδοτών δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε καταχώριση. Για σκοπούς ισότιμης μεταχείρισης όλων των εργοδοτών, καθώς και για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργοδοτούμενών τους, το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει με τις αναγκαίες διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από τον Νόμο.