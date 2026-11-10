Νέα παραδοχή για σφετερισμό στα κατεχόμενα - Σύντομα επιβάλλεται ποινή

Στο πλαίσιο της χθεσινής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή σε συνολικά 22 κατηγορίες από τις 48 που αντιμετωπίζει. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι η Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει σε αναστολή των κατηγοριών.

Ο 43χρονος Ούγγρος, Kornel Virsinger, συνελήφθη τον περασμένο Απρίλιο, καθώς το όνομά του συμπεριλαμβανόταν στη λίστα με τα πρόσωπα, εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο Ούγγρος είχε οδηγηθεί τρεις φορές στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, όπου εκδόθηκαν ισάριθμα διατάγματα προσωποκράτησής του και ακολούθως στις 23 Απριλίου παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Στις 26 Ιουνίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Κακουργιοδικείο.

Εναντίον του 43χρονου Ούγγρου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, δόλιες συναλλαγές και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και αδικήματα για πλαστογραφία.

Τέσσερα διαμερίσματα

Ο 43χρονος Ούγγρος συνεργαζόταν με κατασκευαστική εταιρεία στα κατεχόμενα και διαφήμιζε και προωθούσε για πώληση συγκεκριμένα ακίνητα, λαμβάνοντας προμήθεια επί των πωλήσεων. Από την αστυνομική έρευνα και τα στοιχεία που προέκυψαν, πέραν των ενεργειών διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων, ο κατηγορούμενος πώλησε συνολικά - σε συνεργασία με την εταιρεία στα κατεχόμενα - τέσσερα διαμερίσματα σε ομοεθνείς του.

Ειδικότερα, βρέθηκαν στοιχεία που φανερώνουν ότι πώλησε ένα διαμέρισμα στην τιμή των 152.873 αγγλικών στερλινών, ένα διαμέρισμα στην τιμή των 131.500 αγγλικών στερλινών, ένα διαμέρισμα στην τιμή των 122.000 αγγλικών στερλινών και ένα διαμέρισμα στην τιμή των 42.000 αγγλικών στερλινών. Νοείται ότι όλες οι πωλήσεις έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών των τεμαχίων στα οποία ανεγέρθηκαν τα τουριστικά συγκροτήματα.

Σύνδεση με Αϊκούτ;

Οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο Ούγγρος σχετίζονται με το μεγάλο τουριστικό συγκρότημα caesar resort στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Το συγκεκριμένο τουριστικό συγκρότημα, ανεγείρεται – μεταξύ άλλων- από τον όμιλο Afik Group, ιδρυτής του οποίου είναι ο Τουρκοεβραίος Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος καταδικάστηκε από το ίδιο Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία, σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Η καταδίκη του Αϊκούτ ήταν η μεγαλύτερη ποινή που επιβλήθηκε από δικαστήριο της Δημοκρατίας για σφετερισμό περιουσιών στα κατεχόμενα.

Η διασύνδεση με τον Αϊκούτ προκύπτει από το γεγονός ότι τα διαμερίσματα που πούλησε ο 43χρονος Ούγγρος, σε συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία στα κατεχόμενα, ήταν στο συγκεκριμένο τουριστικό συγκρότημα του ομίλου Afik.

Πλαστό ενοικιαστήριο

Πέραν των κατηγοριών που σχετίζονται με τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, ο 43χρονος Kornel Virsinger αντιμετωπίζει και κατηγορία που σχετίζεται με πλαστογραφία. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι τον Φεβρουάριο του 2025 με ψευδείς παραστάσεις, με σκοπό την καταδολίευση, υπέβαλε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή προσκόμισε πλαστό ενοικιαστήριο έγγραφο ενώ στην πραγματικότητα διέμενε σε μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει παραδεχθεί ενοχή στη διάπραξη του συγκεκριμένου αδικήματος.

Η συνέχεια

Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 23 Νοεμβρίου 2026, ζητώντας από τη συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου και τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, όπως διευθετηθούν τα ζητήματα που εκκρεμούν σε σχέση με τις κατηγορίες που δεν απάντησε και για μέρος των κατηγοριών στις οποίες απάντησε μη παραδοχή. Ενόψει του γεγονός ότι έχει ήδη παραδεχθεί ενοχή σε αδικήματα που επισύρουν ποινές φυλάκισης, δόθηκαν οδηγίες όπως ετοιμάσει το Γραφείο Ευημερίας έκθεση με τις προσωπικές του περιστάσεις. Ως εκ τούτου, στην επόμενη δικάσιμο, εάν τελικά αποφασιστεί η αναστολή των υπόλοιπων κατηγοριών, θα συμφωνηθούν τα γεγονότα της υπόθεσης και ακολούθως το δικαστήριο θα προχωρήσει με την ανακοίνωση της ποινής.