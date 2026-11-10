Μπλόκο της Μάλτας στους νέους φόρους για τα τσιγάρα – Τι προβλέπει η πρόταση της ΕΕ, η εξαίρεση για την Κύπρο

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας εξασφάλισε την υποστήριξη 26 από τα 27 κράτη μέλη, με μοναδική εξαίρεση τη Μάλτα, η οποία αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή της. Καθώς η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φορολογικής νομοθεσίας απαιτεί ομοφωνία, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας.

Το ιταλικό πρακτορείο LaPresse μετέδωσε ότι ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών και προεδρεύων του ECOFIN, Σάιμον Χάρις, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σύγκλιση των 26 κρατών, αλλά και τη λύπη του για τη στάση της Μάλτας. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι, έπειτα από περαιτέρω διαβουλεύσεις, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

Τι προβλέπει η πρόταση για τα τσιγάρα

Η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας προβλέπει σημαντική αύξηση των ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα, με σταδιακή εφαρμογή από το 2028 έως το 2032.

Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο ελάχιστος ειδικός φόρος στα τσιγάρα προτείνεται να αυξηθεί από τα 90 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια, που αποτελεί το σημερινό ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο, στα 140 ευρώ από τον Ιούλιο του 2028. Ακολούθως, προβλέπεται αύξηση στα 170 ευρώ το 2030 και στα 200 ευρώ το 2032.

Από το 2032 προβλέπεται επίσης η πλήρης εφαρμογή της απαίτησης ο ειδικός φόρος να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 60% της σταθμισμένης μέσης λιανικής τιμής, με τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνει η πρόταση.

Οι αυξήσεις αυτές δεν συνεπάγονται αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση στην τιμή πώλησης των τσιγάρων, καθώς πρόκειται για ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τελικές επιπτώσεις στους καταναλωτές θα εξαρτηθούν από την υφιστάμενη φορολογία κάθε κράτους, τις εθνικές αποφάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα μετακυλιστεί το πρόσθετο κόστος στις τιμές λιανικής.

Μεταβατική περίοδος έως το 2036 για την Κύπρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο παρουσιάζει η πρόνοια της συμβιβαστικής πρότασης που επιτρέπει σε συγκεκριμένα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διαδικασία προσαρμογής στους νέους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2036.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, η ρύθμιση αφορά δέκα κράτη μέλη: την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Η δυνατότητα αυτή συνδέεται με την ανάγκη σημαντικής αύξησης της φορολογίας στα συγκεκριμένα κράτη προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι ευρωπαϊκοί στόχοι. Ειδικότερα, αφορά χώρες στις οποίες η προσαρμογή θα απαιτούσε μέση ετήσια αύξηση των ειδικών φόρων άνω του 2,35% σε σχέση με το 2025.

Η μεταβατική περίοδος θα μπορούσε να επιτρέψει στην Κύπρο να προχωρήσει σε πιο σταδιακή προσαρμογή, περιορίζοντας την ανάγκη απότομων φορολογικών αυξήσεων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη δυνατότητα παραμένει μέρος της υπό διαπραγμάτευση πρότασης και δεν αποτελεί εγκεκριμένη ευρωπαϊκή ρύθμιση.

Νέοι φόροι σε ηλεκτρονικά τσιγάρα και προϊόντα νικοτίνης

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας δεν περιορίζεται στα συμβατικά τσιγάρα, αλλά επεκτείνεται και στα νεότερα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, τα οποία δεν καλύπτονται με ενιαίο τρόπο από το σημερινό ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Η συμβιβαστική πρόταση περιλαμβάνει την εισαγωγή ελάχιστων φορολογικών συντελεστών στα υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων, ακόμη και όταν δεν περιέχουν νικοτίνη, με αρχικό επίπεδο 20% της λιανικής τιμής ή 0,20 ευρώ ανά χιλιοστόλιτρο.

Προβλέπεται επίσης φορολόγηση των σακουλιών νικοτίνης (nicotine pouches), με αρχικό συντελεστή 10% της λιανικής τιμής ή 30 ευρώ ανά κιλό, καθώς και σταδιακή αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης. Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται και τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στις αλλαγές της αγοράς, η αντιμετώπιση των διαφορών φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών και η ενίσχυση των πολιτικών δημόσιας υγείας.

Αλλαγές και στις διασυνοριακές αγορές

Μία ακόμη πρόνοια της πρότασης αφορά τη μεταφορά τσιγάρων από ένα κράτος μέλος σε άλλο για προσωπική κατανάλωση.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, προβλέπεται μείωση του ενδεικτικού ορίου από τα 800 στα 200 τσιγάρα.

Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν ισοδυναμεί με απόλυτη απαγόρευση μεταφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων. Το όριο αποτελεί ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για να αξιολογούν κατά πόσον τα προϊόντα προορίζονται για προσωπική χρήση ή για εμπορική δραστηριότητα.

Οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής και το μπλόκο της Μάλτας

Όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή», η συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου χαρακτηρίστηκε από πολύωρες διαπραγματεύσεις, διαδοχικές διακοπές και διμερείς επαφές, καθώς η Ιρλανδική Προεδρία επιχείρησε να εξασφαλίσει τη συναίνεση των κρατών που διατηρούσαν επιφυλάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκαν πρόσθετες συμβιβαστικές ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων η μελλοντική επανεξέταση της φορολογίας στα σακουλάκια νικοτίνης και η κατάργηση της αυτόματης αναπροσαρμογής των ελάχιστων συντελεστών βάσει του πληθωρισμού μέχρι την επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας.

Οι κινήσεις αυτές συνέβαλαν στην άρση επιφυλάξεων που είχαν εκφράσει η Φινλανδία και η Εσθονία. Προηγουμένως, σημαντικές αντιρρήσεις είχαν διατυπωθεί και από τη Σουηδία, κυρίως για τη φορολογική μεταχείριση των προϊόντων νικοτίνης.

Ωστόσο, η Μάλτα παρέμεινε αρνητική.

Σύμφωνα με το MaltaToday, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Κλάιντ Καρουάνα, υποστήριξε ότι οι προτεινόμενοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές ενδέχεται να επηρεάσουν δυσανάλογα τη Μάλτα, ενώ έθεσε και ζήτημα διατήρησης της εθνικής αρμοδιότητας στον καθορισμό της φορολογικής πολιτικής.

Η στάση της Κύπρου και η επόμενη ημέρα

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στα 26 κράτη μέλη που υποστηρίζουν τη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Σε ανακοίνωση του κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών μετά τη συνεδρίαση αναφέρεται ότι ο υπουργός Μάκης Κεραυνός εξέφρασε την υποστήριξή του στην τελευταία συμβιβαστική πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την ισορροπημένη.

Το Υπουργείο επιβεβαίωσε παράλληλα ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Η Ιρλανδική Προεδρία επιδιώκει πλέον να συνεχίσει τις επαφές με τη Μάλτα, με στόχο να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ομοφωνία τον Δεκέμβριο.

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ECOFIN είναι προγραμματισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου, χωρίς να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει τότε οριστική συμφωνία.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι προτεινόμενες αυξήσεις παραμένουν σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και δεν επιφέρουν άμεσες αλλαγές στη φορολογία των τσιγάρων στην Κύπρο.

Πηγές: Reuters / LaPresse / La Repubblica