Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φόνου στην Πέγεια, με θύμα άνδρα βρετανικής καταγωγής, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος μέσα σε αυτοκίνητο και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στη συμβία και τον 20χρονο γιο του θύματος – Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στη θέση του συνοδηγού
Ο άνδρας εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στη θέση του συνοδηγού και υπέκυψε λίγο αργότερα στο Νοσοκομείο Πάφου – Σε εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ για τις συνθήκες θανάτου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την 42χρονη συμβία του θύματος και τον 20χρονο γιο του, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 18:15 πολίτης επικοινώνησε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, αναφέροντας ότι στην οδό Βατουδιών, στην Πέγεια, βρισκόταν τραυματισμένος άνδρας στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 19:45.
Σε εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου
Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, ενώ το ΤΑΕ Πάφου διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο άνδρας.
Στο πλαίσιο των εξετάσεων αναμενόταν η άφιξη μελών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστή για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.
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