Ουκρανικό: Όλα τα βλέμματα στο Άμπου Ντάμπι για τις συνομιλίες - Αισιόδοξος ο Τραμπ, βλέπει πλεονεκτική θέση ο Ζελένσκι

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου από τον περασμένο Φεβρουάριο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία ενδέχεται να επεκτείνεται και σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η Ευρώπη επιδιώκει παρουσία στη διαδικασία

Στις συνομιλίες επιδιώκουν να έχουν παρουσία και ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, η Μόσχα αντιτίθεται στη συμμετοχή Ευρωπαίων αξιωματούχων στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Για τον λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί ξεχωριστή συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με Ευρωπαίους συμμάχους της, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία των επαφών.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα συμμετέχει στη διπλωματική διαδικασία», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Νέα σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι και πάλι ο συνεργάτης του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενώ για πρώτη φορά στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ και ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος Γιούρι Ζιγκάρλοφσκι.

Αισιοδοξία Τραμπ, αλλά παραμένουν οι διαφωνίες

Η επανέναρξη των συνομιλιών ακολουθεί τις πρόσφατες επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με απεσταλμένους του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί εφικτή την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Παρά το νέο διπλωματικό άνοιγμα, τα βασικά σημεία διαφωνίας εξακολουθούν να παραμένουν. Η Ρωσία συνεχίζει να ζητά την παραχώρηση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για συμφωνία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση.

Ο Ζελένσκι επικαλείται τις εξελίξεις στο μέτωπο

Την παραμονή των συνομιλιών, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας έχει ενισχυθεί από τις πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις, κάνοντας αναφορά στην ανακατάληψη εδαφών στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσινγκτον να ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται σημαντικές απώλειες, ισχυρισμός που απορρίπτει η Μόσχα.

Our negotiating team is already in the United Arab Emirates. The first meeting is tomorrow. Our European partners will also be there, and we will have separate formats with them. All of them must serve one purpose: bringing real peace closer. At the meetings in Abu Dhabi, our team will propose de-escalatory steps, and there must be an understanding of how to arrange a trilateral meeting at the leaders’ level to bring this war to an end fairly and for real. Peace is needed. Security guarantees are needed. Real resources for Ukraine’s postwar recovery are needed. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026

Στο τραπέζι και η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας

Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας ασφαλείας που δεν θα αφορά μόνο την Ουκρανία αλλά συνολικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει «ολόκληρη την Ευρώπη», προκαλώντας αντιδράσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι επιμένουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να έχουν άμεσο ρόλο σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά το μέλλον της ασφάλειας στην ήπειρο.

Το ουκρανικό ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και τις εργασίες της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι, όπου συμμετέχει και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία ότι έχουν σημειωθεί «πρόοδοι» στη συζήτηση για τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.