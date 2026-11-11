Γυναίκα για πρώτη φορά στο τιμόνι του ΕΒΕ Λεμεσού - Αυτό είναι το ΔΣ του Επιμελητηρίου

Η κ. Θεοχάρους είχε προηγουμένως διατελέσει Αντιπρόεδρος Τουρισμού του ΕΒΕΛ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύει, παράλληλα, τον ρόλο των γυναικών στην επιχειρηματική ηγεσία και στη λήψη αποφάσεων.

Ο απολογισμός της εξαετούς θητείας

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, ο απερχόμενος πρόεδρος Ανδρέας Τσουλόφτας παρουσίασε τον απολογισμό του έργου, των δράσεων και των σημαντικότερων πρωτοβουλιών του Επιμελητηρίου κατά την περίοδο 2020–2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες του ΕΒΕΛ για την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής στη Λεμεσό, στην ανάγκη επιτάχυνσης των αναπτυξιακών σχεδιασμών, καθώς και στις παρεμβάσεις του για ζητήματα που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης και της επαρχίας.

Κατά τη διάρκεια της εξαετούς προεδρίας του κ. Τσουλόφτα, το Επιμελητήριο ανέπτυξε πολυδιάστατη δράση, ενισχύοντας τον θεσμικό του ρόλο ως εκπροσώπου του επιχειρηματικού κόσμου και φορέα προώθησης της οικονομικής και αναπτυξιακής προόδου της Λεμεσού.

Οι χαιρετισμοί και οι τιμητικές διακρίσεις

Το επίσημο μέρος της Συνέλευσης ξεκίνησε με χαιρετισμό του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανού. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Σταύρος Σταύρου, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, και ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης.

Στις τοποθετήσεις τους υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου για την προώθηση της ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης απονεμήθηκαν, επίσης, τιμητικές διακρίσεις σε επιχειρήσεις και πρόσωπα, ως αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς τους και της συμπλήρωσης 50 χρόνων συνεχούς παρουσίας ως μέλη του ΕΒΕΛ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απόδοση τιμής στη μνήμη τριών εκλιπόντων που υπηρέτησαν το Επιμελητήριο και συνέβαλαν στο έργο του: του Τώνη Αντωνίου, του Ντίμη Μαυρόπουλου και του Ανδρέα Λαού.