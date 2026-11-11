Τράπεζες: Επανεκκίνηση εκστρατείας cash back για στήριξη ευάλωτων ομάδων

Στην προσπάθεια αυτή συμπράττουν στενά, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, η Visa, καθώς και οι εταιρείες JCC Payments και Vpayments , οι οποίες διαθέτουν τερματικά διεκπεραίωσης συναλλαγών (POS) στο κυπριακό εμπόριο.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου, η υπηρεσία ανάληψης μετρητών μέσω χρεωστικών καρτών προσφέρεται σήμερα σε περισσότερα από 500 καταστήματα λιανικής παγκύπρια, έναντι μόλις 30-40 πριν από τρία χρόνια, με στόχο ο αριθμός τους να αυξηθεί μακροπρόθεσμα στα 1.000.

Το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην υπηρεσία ανέρχεται στα €100 ανά συναλλαγή, χωρίς καμία χρέωση ούτε για τους πελάτες, ούτε για τις επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρθηκε υπάρχει δυνατότητα για ανάληψη πρόσθετων μετρητών σε νέα συναλλαγή, με εκπροσώπους της JCC, να σημειώνουν ότι δεν υπάρχει όριο. Η απόφαση ωστόσο, θα λαμβάνεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις αξιολογώντας τα διαθέσιμα μετρητά τους. Την ίδια ώρα οι έλεγχοι ασφαλείας των τραπεζών παραμένουν σε ισχύ, με τις εκδότριες τράπεζες να μπορούν να παρεμβαίνουν και να διακόπτουν μια συναλλαγή όταν κρίνεται απαραίτητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι συναλλαγή οποιασδήποτε αξίας και στα ταμεία θα δίνονται δύο αποδείξεις στους πελάτες, μία για την αγορά τους και μία για την ανάληψη μετρητών.

Οι αναλήψεις μετρητών δεν μπορούν να γίνονται από κατόχους πιστωτικών καρτών. Για τους κατόχους χρεωστικών καρτών, δυνατότητα για ανάληψη μετρητών θα έχουν οι πελάτες που έχουν διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό τους.

Ο Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μάριος Σκανδάλης δήλωσε ότι η επανεκκίνηση της εκστρατείας ενημέρωσης για το Cashback, την υπηρεσία ανάληψης μετρητών από POS, εμπίπτει στα πλαίσια της νέας, δυναμικής κοινωνικής προσφοράς του Συνδέσμου, για παροχή χρήσιμων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Αυτό που βλέπουμε να υλοποιείται αυτές τις εβδομάδες και για το οποίο εμείς αφιερώσαμε μήνες εντατικών συνεργασιών, συντονισμού και σχεδιασμού αποτελεί μόνον την αρχή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες επιλογές στην κοινωνία κάτω από την υπηρεσία Cashback αλλά και νέες υπηρεσίες που αποσκοπούν στην απλοποίηση των συναλλαγών και γενικά τη διευκόλυνση της κοινωνίας με απόλυτη ασφάλεια», τόνισε.

Κληθείς να απαντήσει σε τι θα αφορούν οι νέες υπηρεσίες, απάντησε ότι θα παρέχεται ενημέρωση για τη μετάβαση ευάλωτων ομάδων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Καθοδήγηση από τους καταναλωτές

Ο Country Manager της Visa στην Κύπρο, Μιχάλης Ιωαννίδης σημείωσε ότι «η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές καθοδηγείται από τους ίδιους τους καταναλωτές. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε επιλογές σε όσους επιθυμούν να τις υιοθετήσουν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να μπορούν να επιλέγουν πάντα τον τρόπο πληρωμής που προτιμούν».

«Η υπηρεσία ανάληψης μετρητών από POS έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για τους πολίτες, προσφέροντας ασφαλή, δωρεάν και άμεση πρόσβαση σε μετρητά χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε ΑΤΜ. Η δυνατότητα ανάληψης μετρητών απευθείας από τα καθημερινά σημεία αγορών (όπως υπεραγορές, φούρνους και πρατήρια) εξοικονομεί χρόνο και προσφέρει μεγάλη ευκολία, ειδικά σε κάτοικους απομακρυσμένων περιοχών», επεσήμανε ο Ανώτερος Λειτουργός του Συνδέσμου Τραπεζών, Μάριος Νικολάου.