Έρχονται χορηγίες για τους αγρότες: Όλες οι λεπτομέρειες για την διαδικασία αίτησης για στήριξη στην αγορά λιπασμάτων και ποιοι οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00.

Το σχέδιο αποσκοπεί στη στήριξη των επαγγελματιών γεωργών και των γεωργικών επιχειρήσεων έναντι του αυξημένου κόστους αγοράς λιπασμάτων, στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι αγρότες

Η ενίσχυση αφορά μέρος της δαπάνης για αγορά επιλέξιμων λιπασμάτων, βάσει των τιμολογίων αγοράς που εκδόθηκαν για αγορές από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το ποσό της στήριξης δεν θα υπερβαίνει το 15% της τελικής αξίας του τιμολογίου, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί.

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε €701.200 και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα κυμαίνεται από €100 έως €5.000.

Πού βρίσκονται οι αιτήσεις

Το Σχέδιο Πολιτικής, το έντυπο αίτησης και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών θα αναρτηθούν, από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας και του ΚΟΑΠ.

Ι. Δικαιούχοι: είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών, που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι επαγγελματίες γεωργοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, στις κατηγορίες 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 25, 26 και 27, σύμφωνα με τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμο (Ν.26(Ι)/2016), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

(β) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αιτητών ΚΟΑΠ.

(γ) Κατά το έτος 2026:

έχουν υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα (BISS) του ΚΟΑΠ, ή

έχουν υποβάλει δήλωση καλλιέργειας στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του Τμήματος Γεωργίας, (εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο BISS), ή

σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις, έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας, βάσει διαθέσιμων επίσημων στοιχείων ή βάσεων δεδομένων, από την οποία προκύπτει ότι ασκούσαν επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα κατά το έτος 2026.

(δ) Έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο,

(ε) Έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα νόμιμα φορολογικά τιμολόγια και αποδεικτικά που αναφέρονται στην αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

ΙΙ. Διευκρινήσεις για τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων:

(α) Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν νόμιμα φορολογικά τιμολόγια, από εισαγωγείς ή μεταπωλητές λιπασμάτων, με ημερομηνία έκδοσης από 01/06/2026 έως 31/10/2026 στο όνομα του αιτητή, τα οποία θα πρέπει:

να έχουν εξοφληθεί μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και να προσκομίζεται σχετικό αποδεικτικό πληρωμής/εξόφλησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Διευκρινίζεται πως το ποσό εξόφλησης που θα αναγράφεται στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον στην αξία των αιτούμενων λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων)

να αφορούν την αγορά επιλέξιμων λιπασμάτων και

να μην έχουν εκδοθεί μεταξύ αιτητών του παρόντος Σχεδίου

Δεν είναι επιλέξιμα τιμολόγια που αφορούν προϊόντα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

Λιπάσματα εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Εγγεγραμμένων Λιπασμάτων του Τμήματος Γεωργίας, στις κατηγορίες: Χημικά Λιπάσματα (Απλά, Μικτά ή Σύνθετα, Εμπλουτισμένα, Ενισχυμένα και Δευτερεύοντα Λιπάσματα, Παρασκευάσματα Ιχνοστοιχείων και Διαφυλλικά Λιπάσματα). Οργανικά Λιπάσματα.

Τα προϊόντα της κατηγορίας «Ειδικά Παρασκευάσματα» δεν είναι επιλέξιμα.

2. Προϊόντα με σήμανση CE, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1009, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία ΚΛΠ 1 – Λίπασμα.

Τα προϊόντα των κατηγοριών «Βιοδιεγέρτης φυτών», «Βελτιωτικό Εδάφους» και «Υπόστρωμα καλλιέργειας», δεν είναι επιλέξιμα.

Για πληροφορίες για το Σχέδιο μπορείτε να αποτείνεστε στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και στα τηλ. 22375674, 22760482.