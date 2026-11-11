ΣΚΕΚ: Καταγγελίες για το Συμβούλιο Κτηματομεσιτών και αίτημα θεσμικών αλλαγών

Ο ΣΚΕΚ καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να εκσυγχρονίσουν άμεσα τη νομοθεσία, με τη συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων. Ζητά επίσης να επανεξεταστούν οι εξουσίες και οι διαδικασίες του Συμβουλίου και να αποσαφηνιστεί οριστικά το καθεστώς των βοηθών κτηματομεσιτών. Παράλληλα, διεκδικεί ίση μεταχείριση, υγιή ανταγωνισμό και αντικειμενικές διαδικασίες αδειοδότησης.

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΚ, Χρίστος Νικολάου, διευκρίνισε ότι οι αναφορές που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες δεν αποτελούν δικαστικώς αποδεδειγμένα γεγονότα. «Ο ΣΚΕΚ ζητά την ανεξάρτητη διερεύνησή τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων», είπε.

Ο κ. Νικολάου έκανε λόγο για περιοριστικές απαιτήσεις στην εγγραφή νέων κτηματομεσιτών και σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών. Αναφέρθηκε ακόμη στους περιορισμούς που διέπουν τις δραστηριότητες των βοηθών κτηματομεσιτών, καθώς και σε ζητήματα εργοδότησης και αμοιβής προσωπικού.

Μεταξύ των σοβαρών καταγγελιών που, όπως ανέφερε, έχουν περιέλθει στον ΣΚΕΚ, είναι ισχυρισμοί για παρεμβάσεις και εκφοβισμό κατά τις τελευταίες εκλογές του Συμβουλίου. Είπε επίσης ότι ο Σύνδεσμος ενημερώθηκε για περιστατικό σωματικής επίθεσης σε κτηματομεσίτη στη Λεμεσό, ο οποίος φέρεται να είχε διαμαρτυρηθεί για καθυστέρηση στην ανανέωση της άδειάς του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι κτηματομεσίτες έχουν καταγγείλει στην Αστυνομία ενδεχόμενο χρηματισμό προσώπων που συνδέονται με τις διαδικασίες ανανέωσης αδειών.

«Δεν ζητούμε προνόμια ούτε ειδική μεταχείριση. Ζητούμε νομιμότητα, ισονομία, διαφάνεια, σεβασμό στα δικαιώματα των επαγγελματιών και προστασία της νόμιμης επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο κ. Νικολάου.

Ο αντιπρόεδρος του ΣΚΕΚ, Βασίλης Αρτεμίου, αναφέρθηκε στις δυσκολίες εισόδου νέων επαγγελματιών στον κλάδο λόγω των υφιστάμενων διαδικασιών, επισημαίνοντας ως παράδειγμα την απαίτηση για 12μηνη άσκηση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιοι περιορισμοί ενδέχεται να έχουν αντίθετα αποτελέσματα και να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης παραοικονομίας.

Ο νομικός σύμβουλος του ΣΚΕΚ, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, είπε ότι «το βασικό παράπονο είναι ότι υπάρχει παρερμηνεία ή και κατάχρηση της νομοθεσίας για σκοπούς οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με το καλώς νοούμενο συμφέρον. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία πράγματι δείχνουν κατάχρηση». Πρόσθεσε ότι «το να φέρνεις ένα κτηματομεσίτη, να τους κάνεις τρεις μέρες συνέντευξη για να τους ανανεώσεις την άδεια, δεν γίνεται σε κανένα επαγγελματικό κλάδο».

Ο κ. Αιμιλιανίδης ανέφερε ότι έγιναν επανειλημμένες επικοινωνίες με το κράτος και ότι «η εκτελεστική εξουσία έπρεπε να είχε δράσει διότι αναγνώρισε τα προβλήματα».

Ερωτηθείς γιατί το Συμβούλιο ενεργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο, ο κ. Νικολάου είπε ότι ενδέχεται να υπάρχει και ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. «Όταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής και τα τρία αιρετά μέλη είναι εν ενεργεία κτηματομεσίτες, έρχονται να αποφασίσουν για ανταγωνιστές τους κτηματομεσίτες. Υποψιαζόμαστε ότι είναι ένας λόγος για τον οποίο συμπεριφέρονται έτσι», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΚ εξήγησε ότι το Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη: τον Πρόεδρο, τρία μέλη που εκλέγονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και άλλα τρία που διορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο κ. Νικολάου είπε ότι μέχρι το 2024 ο ΣΚΕΚ δεν είχε πρόβλημα με τη λειτουργία του Συμβουλίου. «Μια καλή μέρα, ο ίδιος Πρόεδρος, το ίδιο Συμβούλιο και με την ίδια νομοθεσία, άρχισαν να εκδίδουν εγκυκλίους, με τις οποίες να απαιτούν περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα, μέχρι το σημείο που μας έκλεισαν οι άνθρωποι», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις εκλογές, είπε ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου επικαλείται πως εξελέγη με 70%, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, κτηματομεσίτες δέχονταν απειλές ότι δεν θα λάβουν άδεια αν δεν τον ψηφίσουν, καθώς και «λασπολογία».

Ο κ. Αρτεμίου υποστήριξε ότι το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τις απειλές και ότι όσοι στήριξαν την αντίθετη πλευρά «πλήρωσαν βαρύ τίμημα», καθώς, όπως είπε, σε κανέναν δεν ανανεώθηκε η άδεια. Ανέφερε ότι η δική του άδεια, καθώς ήταν υποψήφιος πρόεδρος, ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2026, έπειτα από επιστολές και ποινικές διαδικασίες εναντίον του Συμβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ