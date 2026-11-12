Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η σπάνια -ανά το παγκόσμιο- «Μέλανη» επέστρεψε στη Κύπρο - Πάνω από χίλια φλαμίνγκο στο Ακρωτήρι
Οικονομία

Μέτωπο κατά της ακρίβειας σε εφτά χώρες της Ευρώπης

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Κινητοποιήσεις στις 20-22 Νοεμβρίου 2026, με κυρίαρχο αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης

Εργατικά σωματεία και συλλογικότητες ενοικιαστών, φοιτητών καθώς και άλλων κοινωνικών οργανωμένων φορέων, από επτά χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, συνενώνουν δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες κινητοποιήσεις στις 20-22 Νοεμβρίου 2026, με κυρίαρχο αίτημα την αντιμετώπιση της...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

#Ακρίβεια #ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ #ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ #κινητοποιήσεις

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα