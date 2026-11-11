Σημαντικά κέρδη την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο, υψηλό ενός μηνός

Στις 319,540 μονάδες διαμορφώθηκε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά τη χρηματιστηριακή συνάντηση της 11ης Νοεμβρίου 2026, καταγράφοντας μεταβολή 1,870%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε €538.361,98.
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Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ διαμορφώθηκε στις 319,540 μονάδες, με μεταβολή 1,870%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε €538.361,98.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 187,730 μονάδες, με μεταβολή 1,880% και αξία συναλλαγών €538.333,150. Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς διαμορφώθηκε στις 251,020 μονάδες, με μεταβολή 2,480% και αξία €310.128,730.
Ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών ανήλθε στις 2.578,270 μονάδες, με μεταβολή 0,010% και αξία συναλλαγών €27.947,720. Ο Δείκτης Ξενοδοχείων έκλεισε στις 1.824,560 μονάδες, με μεταβολή -1,910% και αξία €2.025,000.
Ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς διαμορφώθηκε στις 2.096,900 μονάδες, με μεταβολή -0,340% και αξία συναλλαγών €228.233,250.
Οι βάσεις των δεικτών είναι FTSEMed=5000 και 1000 για τους υπόλοιπους δείκτες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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