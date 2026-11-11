Ειρήνη Πική: Το κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας περνά στην επόμενη φάση

Η κ. Πική ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον δείκτη Global Startup Ecosystem Index 2026 της StartupBlink, η Κύπρος κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια το οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου έχει αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος, δυναμική και εξωστρέφεια. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι καινοτόμες επιχειρήσεις και η επενδυτική δραστηριότητα, ενώ έχουν ενισχυθεί οι δεσμοί ανάμεσα στην έρευνα, την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Plug and Play, Saeed Amidi, κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2025. Η συνάντηση οδήγησε σε συγκεκριμένη συνεργασία και στην έναρξη δραστηριοτήτων της Plug and Play στην Κύπρο, είπε, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς επαφές μπορούν να μετατραπούν σε απτά αποτελέσματα.

Για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης, είπε ότι δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις έλαβαν περισσότερες από 250 ώρες καθοδήγησης και πραγματοποίησαν στοχευμένες επαφές με επενδυτές, επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες. Ορισμένες εξασφάλισαν ήδη νέους πελάτες και εμπορικές συμφωνίες, ενώ καταγράφεται ενδιαφέρον από επενδυτές και διαμορφώνονται προοπτικές επέκτασης σε νέες αγορές.

Η κ. Πική υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση επενδύει στην ερευνητική αριστεία, στην εμπορική αξιοποίηση της έρευνας, στη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Minds in Cyprus», που αποσκοπεί στην επανασύνδεση Κυπρίων επαγγελματιών του εξωτερικού με ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι η προγραμματισμένη νέα επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντός Νοεμβρίου, εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των συνεργασιών με διεθνή κέντρα τεχνολογίας και καινοτομίας. Στόχος είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και τεχνογνωσίας, καθώς και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η Υφυπουργός εξήρε τη συμβολή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, καθώς και τη συμμετοχή της Plug and Play και των εταιρικών εταίρων ASBIS, Tototheo Maritime, Mastercard και ECOMMBX.

Κλείνοντας, κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να υιοθετήσει εξωστρεφή προσέγγιση και να αξιοποιήσει την Κύπρο ως βάση για τη διεθνή ανάπτυξή του.

«Σκεφτείτε διεθνώς από την πρώτη στιγμή. Αξιοποιήστε την Κύπρο ως βάση για την ανάπτυξή σας, χωρίς να αφήνετε το μέγεθος της εγχώριας αγοράς να περιορίζει τις φιλοδοξίες σας», ήταν το καταληκτικό μήνυμά της.

Πηγή: ΚΥΠΕ