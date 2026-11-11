Μικρή μείωση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2026 στην Κύπρο ο μέσος όρος των επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν τα επιτόκια για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις, καθώς και τα επιτόκια καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).
Τα επιτόκια ανά τράπεζα τον Σεπτέμβριο- Ancoria, Εθνική, Eurobank προσφέρουν τα υψηλότερα κααθετικά
Στο 3,24% μειώθηκε ο μέσος όρος για νέα στεγαστικά δάνεια στην Κύπρο, ενώ υψηλότερα κινήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Στεγαστικά δάνεια
Το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια προς νοικοκυριά κατοίκους της ευρωζώνης, σε ευρώ, για αγορά κατοικίας και ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου καθορισμού, υποχώρησε στο 3,24% τον Σεπτέμβριο, από 3,31% τον Αύγουστο. Στην ευρωζώνη, ο αντίστοιχος μέσος όρος αυξήθηκε στο 3,64%, από 3,62%.
Το υψηλότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων είχε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, με 3,55% έναντι 3,41% τον Αύγουστο. Ακολουθούσαν η Τράπεζα Κύπρου με 3,37%, από 3,54%, η Ancoria με 3,27%, από 3,28%, η Eurobank με 3,21%, από 3,15%, και η Alpha Bank Cyprus με 2,80%, από 2,78%.
Επιχειρηματικά δάνεια
Για νέα δάνεια έως €1 εκατ. προς επιχειρήσεις κατοίκους της ευρωζώνης, σε ευρώ και ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου καθορισμού, ο μέσος όρος αυξήθηκε στο 4,67% τον Σεπτέμβριο, από 4,39% τον Αύγουστο.
Το υψηλότερο επιτόκιο είχε η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, με 7,90% έναντι 5,48%, και ακολουθούσε η Banque SBA με 7,46%, από 7,16%. Τα χαμηλότερα επιτόκια είχαν η Alpha Bank Cyprus με 4,28%, από 4,16%, και η Eurobank με 4,34%, από 4,19%.
Καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά κατοίκους της ευρωζώνης αυξήθηκε στην Κύπρο στο 1,62% τον Σεπτέμβριο, από 1,35% τον προηγούμενο μήνα. Στην ευρωζώνη, το αντίστοιχο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,33%, από 2,13% τον Αύγουστο.
Στην Κύπρο, το υψηλότερο επιτόκιο προσέφερε η Ancoria Bank, με 1,88% έναντι 1,36% τον Αύγουστο. Ακολουθούσαν η Εθνική Τράπεζα με 1,83%, από 1,69%, και η Eurobank με 1,70%, από 1,39%.
Αυξημένο ήταν και το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από μη χρηματοδοτικές εταιρείες, το οποίο έφτασε στο 1,70% τον Σεπτέμβριο, από 1,56% τον Αύγουστο. Στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,46%, από 2,24%.
Το υψηλότερο επιτόκιο είχε η Alpha Bank, με 1,98% έναντι 1,67% τον Αύγουστο, και ακολουθούσε η Εθνική Τράπεζα Κύπρου με 1,96%, για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον Αύγουστο. Τα χαμηλότερα επιτόκια είχαν η Societe Generale, με 0,90%, και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, με 0,99% έναντι 0,21%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.