Πώς η κρίση δημόσιου χρέους άφησε μόνιμες ανισότητες πλούτου στην Κύπρο

Η κρίση δημόσιου χρέους οδήγησε σε σημαντική διεύρυνση των ανισοτήτων πλούτου στην ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Παρόλο που σε επίπεδο ευρωζώνης οι ανισότητες έχουν σταδιακά επιστρέψει κοντά στα προ κρίσης επίπεδα, οι επιπτώσεις παραμένουν έντονες στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Σε blog που υπογράφουν οι Danilo Bianco, Jiri Slacalek και Oreste Tristani, αναφέρεται ότι στη σύντομη ιστορία της, η ζώνη του ευρώ έχει ήδη βιώσει σειρά σημαντικών μακροοικονομικών κλυδωνισμών, από την κρίση δημόσιου χρέους έως την πανδημία της COVID-19 και την έξαρση τ...