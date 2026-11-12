Απλήρωτα κοινόχρηστα: Πρόστιμα και ποινικές διώξεις – Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει στη διαχείριση των πολυκατοικιών

Από την υποχρεωτική ασφάλιση των πολυκατοικιών μέχρι την επιβολή κυρώσεων στους ιδιοκτήτες που δεν καταβάλλουν κοινόχρηστα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις κοινόκτητες οικοδομές επιχειρεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισής τους. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα συζητηθεί σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, μεταφέρει στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) την ευθύνη εγγραφής και εποπτείας των διαχειριστικών επιτροπών, δημιουργεί ειδικό μητρώο, καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση των κοινόκτητων οικοδομών και ενισχύει τα εργαλεία είσπραξης των κοινοχρήστων, ακόμη και με την επιβολή προστίμων και ποινικών κυρώσεων. Στόχος, να αντιμετωπιστούν χρόνιες δυσλειτουργίες στη δι...

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